Koronavirüs küresel bir aldatmaca mıydı? Joe Biden yönetimi dünyayı kandırdı mı? İtiraf geldi

Giriş: 24.09.2025 10:50 Güncelleme: 24.09.2025 11:05
Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai, 23 Eylül’de Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’ne gönderilen mektupta, COVID-19 içeriklerinin sansürlenmesine “baskı” altında razı olunduğunu ima etti. YouTube ve Meta CEO’ları, Biden yönetiminin pandemiyle ilgili içeriklerin kaldırılması için şirketlere baskı yaptığını itiraf etti. Bu durum, “yanlış tıbbi bilgi” gerekçesiyle bilimsel alternatif görüşlerin görünmez kılındığını ve siyasi-ekonomik güçlerin sürece müdahil olduğunu iddia eden çevrelerin şüphelerini güçlendirdi.

Google ve ana şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai'nin, 23 Eylül tarihinde Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne gönderilen mektupta COVID-19 ile ilgili bazı içeriklerin sansürlenmesine "baskı" altında razı olunduğunu ima etmesi, pandemi sürecinin resmi anlatısına yönelik şüpheleri yeniden alevlendirdi.

"KORONAVİRÜS İTİRAFLARINI YANLIŞ TIBBİ BİLGİ DİYEREK GİZLEDİLER"

YouTube ve Meta (eski adıyla Facebook/Instagram) cephesinden gelen itiraflar, "yanlış tıbbi bilgi" gerekçesiyle bilimsel alternatif görüşlerin görünmez kılındığını ve merkezi güçlerin bu süreçte aktif rol aldığını iddia eden çevreleri haklı çıkarmış görünüyor.

BIDEN YÖNETİMİNDEN YOUTUBE'A BASKI: GERÇEKLERİ GİZLEYİN

Alphabet'in (Google'ın ana şirketi) hukuk kadrosundan Daniel Donovan, 23 Eylül'de ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne gönderdiği mektupta, Biden yönetiminin YouTube'a COVID-19 ile ilgili "harici baskılar" yaptığı iddiasında bulunduğu bildirildi.

YANLIŞ BİLGİLER PAYLAŞILDI

YouTube'un daha önce COVID-19 özel "yanlış bilgilendirme" politikası yürüttüğü ancak bu politikayı Aralık 2024'te kaldırdığı bilgisi de mektupta yer alıyor.

META'YA DA YOĞUN BASKI

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 26 Ağustos 2024 tarihli bir mektupta yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin COVID-19 içerikleri hususunda şirketine baskı yaptığı yönünde itirafta bulundu.

Zuckerberg mektubunda, 2021 dönemi boyunca üst düzey Biden yönetim yetkililerinin "mizah veya hiciv dahil" bazı içeriklerin sansürlenmesini talep ettiklerini, kendisinin bu baskılara karşı daha erken tepki verememekten pişmanlık duyduğunu belirtti.

SORULAR HALA CEVAPSIZ

Bu baskının arkasında küresel ilaç şirketleri mi vardı? O dönemde TV ekranlarında karşımıza çıkan "aşı savunucuları" gerçekten tamamen gönüllü müydü, yoksa dolaylı bir çıkar ilişkisi mi söz konusuydu?

SİYASİ VE EKONOMİK GÜÇLERİN OYUNU MU?

COVID-19'un başlangıcından itibaren sosyal medya platformları, yanlış bilgilendirme ile mücadele amacıyla içerik filtrelemeleri yapıyordu. Ancak Pichai ve Zuckerberg'in itirafları, bu sürecin ardında siyasi ve ekonomik güçlerin de bulunduğu iddialarını güçlendiriyor.

TARTIŞMALAR SON BULMAYACAK

ABD yönetimi ve teknoloji devleri arasındaki bu tartışma, pandemi döneminde şeffaflık ve özgür bilgi akışı konularında yeni sorular doğuruyor. Sosyal medyada hangi içeriklerin kaldırıldığı ve hangi baskıların etkili olduğu, halen araştırma ve tartışma konusu olmaya devam ediyor.

GOOGLE HESAPLARI YENİDEN AÇTI

Google, Temsilciler Meclisi üyelerine, Biden yönetiminin COVID-19 pandemisiyle ilgili içeriklerden dolayı kaldırılması için kendilerine baskı yaptığı YouTube hesaplarını yeniden açacağını söyleyerek açtı.

