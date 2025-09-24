Koronavirüs küresel bir aldatmaca mıydı? Joe Biden yönetimi dünyayı kandırdı mı? İtiraf geldi

ABD Başkanı Joe Biden (ahaber.com.tr)

TARTIŞMALAR SON BULMAYACAK

ABD yönetimi ve teknoloji devleri arasındaki bu tartışma, pandemi döneminde şeffaflık ve özgür bilgi akışı konularında yeni sorular doğuruyor. Sosyal medyada hangi içeriklerin kaldırıldığı ve hangi baskıların etkili olduğu, halen araştırma ve tartışma konusu olmaya devam ediyor.

GOOGLE HESAPLARI YENİDEN AÇTI

Google, Temsilciler Meclisi üyelerine, Biden yönetiminin COVID-19 pandemisiyle ilgili içeriklerden dolayı kaldırılması için kendilerine baskı yaptığı YouTube hesaplarını yeniden açacağını söyleyerek açtı.