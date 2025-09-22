BM Genel Kurulu’nda çarpıcı anlar! Filistin sesi yankılandı İsrailliler toz oldu: Dikkat çeken yırtık koltuk detayı

MACRON "ZAMANI GELDİ" DİYEREK TARİHİ KARARI DUYURDU

BM Genel Kurulu'nda konuşan Macron, "Gazze'de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi. Bu konuda "Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz." diyen Macron, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun "ortak sorumluluğunda" olduğunu vurguladı. Öte yandan Hamas'ın elindeki esirlerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısını yineleyen Macron, "Artık hiçbir şey Gazze'deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor." şeklinde konuştu.