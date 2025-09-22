BM Genel Kurulu'nda çarpıcı anlar! Filistin sesi yankılandı İsrailliler toz oldu: Dikkat çeken yırtık koltuk detayı
Gazze'deki soykırım sürerken Batı ülkeleri Filistin için harekete geçti ve birçok ülke tanıma kararı aldı. Bu ülkelerden biri de Fransa oldu. BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Macron ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. Bu karar açıklanırken Filistin temsilcileri gözyaşlarını tutamayarak ayakta alkışladı. O tarihi anlarda İsrail tarafları görüntülendi. İsrail'e ayrılan koltukların boş ve yırtık olduğu görüldü. FilistiMacron'un tarihi kararı açıkladığı anlarda ise Başkan Erdoğan'ın gülümsemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.
Birçok ülke de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamıştı.
MACRON "ZAMANI GELDİ" DİYEREK TARİHİ KARARI DUYURDU
BM Genel Kurulu'nda konuşan Macron, "Gazze'de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi. Bu konuda "Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz." diyen Macron, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun "ortak sorumluluğunda" olduğunu vurguladı. Öte yandan Hamas'ın elindeki esirlerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısını yineleyen Macron, "Artık hiçbir şey Gazze'deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor." şeklinde konuştu.
İSRAİL'E AYRILAN YIRTIK KOLTUKLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Macron tarihi kararı açıklarken o anlar kamera İsrail taraflarını görüntüledi. Görüntülerde İsrail'e ayrılan koltukların boş olduğu ve yırtık olduğu görüldü. Filistin seslerinin yankıladığı BM Genel Kurulu'nda İsrail'e ayrılan bu kısım ise dikkatlerden kaçmadı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN O ANKİ TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Fransa'nın Filistin kararı açıklandığı anlar Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gülümsemesi ise gündem oldu.
FİLİSTİN TEMSİLCİLERİ AYAKTA ALKIŞLADI
Macron Filistin Devleti'ni açıkladığı anlarda salonda büyük bir alkış sesi yükseldi.
