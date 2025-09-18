Trump ve Starmer’dan Gazze gerilimi! ABD Başkanı Trump: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var

18 Eylül 2025, Perşembe
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in ortak basın toplantısında Gazze krizi öne çıktı. Starmer, Filistin’i tanıma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtirken, Trump ise bu görüşe katılmadığını söyledi. Trump yaptığı açıklamada, "Filistin'in tanınma konusunda İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var." dedi.

ABD Başkanı Trump İngiltere Başbakanı Starmer ile ortak basın toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ortak basın toplantısında Gazze krizi öne çıktı. Starmer, Filistin'i tanıma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtirken, Trump ise bu görüşe katılmadığını ve İngiltere ile fikir ayrılıkları olduğunu açıkladı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları...
"Bu muhteşem ağırlama için kelimelerin ötesinde minnettarım. ABD ve İngiltere çok yakın müttefiktir. Teknoloji anlaşması, ABD ve İngiltere'nin bir sonraki büyük teknoloji devrimine yan yana öncülük etmesini sağlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Rusya-Ukrayna meselesinin en kolay mesele olacağını düşünmüştüm ama orada süreç karmaşıklaştı. Ukrayna meselesinin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.

İsrail ve Gazze'nin de durumu karışık evet ama onu da çözeceğiz. Şu ana kadar 7 savaş bitirdik. Birleşik Krallık'ın savunma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki Birleşik Krallık'la beraber özgürlük değerlerini savunacağız.

"İNGİLTERE İLE FİKİR AYRILIKLARIMIZ VAR"
İsrail-Gazze konusu çok karışık ancak çözülecek. Biz de Gazze savaşın bitmesini istiyoruz. Filistin'in tanınmasını istemiyoruz. İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var.

"FİLİSTİN'İ TANIMA KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ"
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise şu ifadeleri kullandı: "Trump'la Ukrayna'nın savunmasına vereceğimiz desteği artırmanın yollarını konuştuk. Bugün savunmamızı nasıl güçlendirebileceğimizi, Ukrayna'yı nasıl daha fazla destekleyebileceğimizi ve Putin'in kalıcı bir barış anlaşmasına varması için üzerindeki baskıyı nasıl kararlı bir şekilde arttırabileceğimizi ele aldık.

Barış ve yol haritası konusunda kesinlikle hemfikiriz.

İsrail-Filistin meselesini de ele aldık. Filistin'i tanıma adımı, barış planı çerçevesinde görülmeli. Filistin'i tanıma konusunda çalışıyoruz. Gazze'ye acil yardım edilmeli."

