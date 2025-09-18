Trump ve Starmer’dan Gazze gerilimi! ABD Başkanı Trump: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ortak basın toplantısında Gazze krizi öne çıktı. Starmer, Filistin'i tanıma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtirken, Trump ise bu görüşe katılmadığını ve İngiltere ile fikir ayrılıkları olduğunu açıkladı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları...

"Bu muhteşem ağırlama için kelimelerin ötesinde minnettarım. ABD ve İngiltere çok yakın müttefiktir. Teknoloji anlaşması, ABD ve İngiltere'nin bir sonraki büyük teknoloji devrimine yan yana öncülük etmesini sağlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Rusya-Ukrayna meselesinin en kolay mesele olacağını düşünmüştüm ama orada süreç karmaşıklaştı. Ukrayna meselesinin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.

İsrail ve Gazze'nin de durumu karışık evet ama onu da çözeceğiz. Şu ana kadar 7 savaş bitirdik. Birleşik Krallık'ın savunma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki Birleşik Krallık'la beraber özgürlük değerlerini savunacağız.

"İNGİLTERE İLE FİKİR AYRILIKLARIMIZ VAR"

İsrail-Gazze konusu çok karışık ancak çözülecek. Biz de Gazze savaşın bitmesini istiyoruz. Filistin'in tanınmasını istemiyoruz. İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var.