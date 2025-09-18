18 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem!

Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 22:22 Güncelleme: 18.09.2025 22:28
ABONE OL
Rusya’da 7.8 büyüklüğünde deprem!

Rusya'nın Kamçatka açıklarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelirken tsunami uyarısı yapıldı.

Rusya'nın Kamçatka açıklarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelirken tsunami uyarısı yapıldı.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin 145 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı. Depremdeki can ve mal kaybı olup olamadığı henüz bilinmiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’da 7.8 büyüklüğünde deprem! Rusya’da 7.8 büyüklüğünde deprem! Rusya’da 7.8 büyüklüğünde deprem!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör