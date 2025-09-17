İddia Amerikan basınından: İsrail ve Suriye arasında güvenlik görüşmesi: Siyonistlerin şartları neler?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (AA)

TAMPON BÖLGE 2 KİLOMETRE DAHA GENİŞLETİLECEK



Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre, Tel Aviv'in sunduğu ileri sürülen öneride Suriye ile İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri arasında yer alan bölgedeki tampon bölgenin Suriye tarafına 2 kilometre daha genişletilmesi yer alıyor.



Şam'ın güneybatısındaki bölgenin A, B ve C şeklinde üç bölge olarak sınıflandırılıp her bölgeye göre ne tür silahların konuşlandırılabileceği detaylandırılıyor.

SURİYE UÇAKLARI İÇİN UÇUŞA YASAK BÖLGE İLAN EDİLMESİ İSTENİYOR



Tampon bölgeye yakın yerlerde Suriye askerlerinin ve ağır silahların konuşlandırılmasına izin verilmeyecek. Ancak Suriye polisi ve iç güvenlik güçleri tampon bölgeye yakın yerlerde görev yapabilecek.



Öneride ayrıca Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi isteniyor.

KARŞILIĞINDA İSRAİL O NOKTALARDAN ÇEKİLECEK



Bu şartlar karşılığında İsrail, stratejik öneme sahip Cebel eş-Şeyh Dağı'ndaki (Hermon Dağı) nokta hariç Aralık 2024'ten bu yana işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli olarak çekilmeyi teklif ediyor.



Adı açıklanmayan bir kaynak, İsrail önerisinde temel ilkenin Suriye üzerinden İran'a bir hava koridoru sağlanması olduğu ve bunun gelecekte İran'a yönelik olası İsrail saldırılarına olanak sağlayacağı yorumunda bulundu.