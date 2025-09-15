İslam dünyası İsrail’e karşı birleşiyor mu? Katar Emiri El Sani: İsrail’e karşı somut adımlar atmalıyız

Katar Emiri Temim bin Hamed El Sani, Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'imn saldırısı sonrası "acil" olarak bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi açılış toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Emir El Sani, başkent Doha'da Hamas liderlerinin ve müzakere heyetinin aileleriyle birlikte kaldığı bir konuta yönelik saldırıyı "haince" olarak nitelendirerek, "Vatandaşlarımız şaşkına döndü, tüm dünya bu saldırı ve korkakça terör eylemi karşısında sarsıldı" dedi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının artık bir soykırıma dönüştüğünü belirten El Sani, Katar'ın arabuluculuk rolüne de dikkat çekti:

"Doha, Hamas ve İsrail heyetlerini ağırladı; arabuluculuğumuz sayesinde İsrailli rehineler ve Filistinli esirler serbest bırakıldı. Hain saldırı gerçekleştiğinde Hamas liderliği bizden ve Mısır'dan aldığı Amerikan önerisini değerlendiriyordu. Hamas liderlerinin bu teklifi görüşmek üzere toplandığı yer herkes tarafından biliniyordu. Eğer İsrail, Hamas'ın siyasi liderliğini suikastla hedef almak istiyorsa, neden onunla müzakere ediyor?"

"İSRAİL HÜKÜMETİNİN KAN DÖKME HIRSINA KARŞI SOMUT ADIMLAR ATILMALI"

Katar Emiri, İsrail'in mevcut hükümetini "aşırılıkçı yerleşimcilerden oluşan bir yönetim" olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, savaş uçaklarını bölgeye göndermeyi rutin hale getirmek istiyor; çünkü Arap coğrafyasını kendi nüfuz alanına dönüştürme hayalleri kuruyor. İsrail hükümetinin kan dökme hırsına karşı artık somut adımlar atmalıyız."

"İSRAİL SURİYE'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR"

El Sani ayrıca İsrail'in Suriye üzerindeki emellerine dikkat çekti:

"İsrail Suriye'yi bölmeye çalışıyor ancak planları başarılı olmayacak."