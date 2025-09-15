15 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İslam dünyası katil İsrail’e karşı ortak adım atacak mı? Katar Emiri El Sani'den flaş açıklamalar
İslam dünyası katil İsrail’e karşı ortak adım atacak mı? Katar Emiri El Sani’den flaş açıklamalar

İslam dünyası katil İsrail’e karşı ortak adım atacak mı? Katar Emiri El Sani'den flaş açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2025 16:14
Katar Emiri Temim bin Hamed El Sani, Katar'ın başkenti Doha'da önemli açıklamalarda bulundu. El Sani, "İsrail sınırları olmadan suç işliyor. Artık somut bir adım atılmalı." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İslam dünyası katil İsrail’e karşı ortak adım atacak mı? Katar Emiri El Sani’den flaş açıklamalar
İslam dünyası katil İsrail’e karşı ortak adım atacak mı?
İslam dünyası katil İsrail’e karşı ortak adım atacak mı?
Bizonun saldırından son anda kurtuldu
Bizonun saldırından son anda kurtuldu
Yer yarıldı kamyon içine girdi
Yer yarıldı kamyon içine girdi
Belgeselleri aratmayan görüntüler!
Belgeselleri aratmayan görüntüler!
Tunus’tan Gazze’ye doğru çıktı
Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı
Yapay zeka bakan oldu
Yapay zeka “bakan” oldu
Bizon ve antiloplar drone ile görüntülendi
Bizon ve antiloplar drone ile görüntülendi
Rus İHA’ları bu kez Romanya’da tespit edildi
Rus İHA'ları bu kez Romanya'da tespit edildi
Almanya’nın en büyük otomobil fuarı
Almanya’nın en büyük otomobil fuarı
Yüzlerce cesur yürek Gazze yolunda!
Yüzlerce cesur yürek Gazze yolunda!
ABD’li eski istihbaratçı: Katar’a ihanet ettik
ABD’li eski istihbaratçı: Katar’a ihanet ettik
Kızarmış tavuk izdihamı!
Kızarmış tavuk izdihamı!
Daha Fazla Video Göster