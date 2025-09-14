Nepal'in yeni Başbakanı Karki'den sükunet çağrısı
Nepal'in geçici Başbakanı Sushila Karki, protestoların ardından ülkenin yeniden inşa süreci için sükunet ve işbirliği çağrısında bulundu.
Geçici Başbakan Karki, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşık 12 bin dolar tazminat ödeneceğini ve yaralıların tedavisinin devlet tarafından karşılanacağını belirtti.
Karki, protestoların ardından ülkenin yeniden inşası yolunda sükunet ve işbirliği çağrısı yaptı.
Öte yandan, uluslararası basındaki haberlere göre ülkedeki önemli siyasi partiler, Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel'den parlamentonun yeniden açılmasını talep etti.
Ülkedeki 8 parti, yayımladıkları ortak bildiride Cumhurbaşkanı'nın anayasaya aykırı davrandığını savundu.
Cumhurbaşkanı Poudel, geçici Başbakan Karki'nin tavsiyesi üzerine ülkedeki Temsilciler Meclisini feshetmişti.
NEPAL'DEKİ PROTESTOLAR
Nepal'de 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti.
Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamentoya doğru yürüyüşe geçmişti.
Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Olaylarda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 1300'den fazla kişi yaralanmıştı.
Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav, görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.
Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.
Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.
Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete yönelik tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.
Diğer yandan, hapishanelere baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkum firar etmişti.
Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin edip göreve başlamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ce cevapları erişime açıldı mı?
- EGM 2025 Promosyon tutarları belli oldu mu, ne kadar? Polis, Emniyet müdürü, sivil memur promosyon ödemesi son durum nedir?
- Sırt ağrısını bıçak gibi kesen tedavi! Araştırmalar ortaya çıkardı: Tek yöntemle...
- Emekliye ve memura tam isabet zam hesabı | 2026 Ocak'ta maaşlara yüzde 11.3’lük ayar: Kim ne kadar alacak?
- KYK yurtlarında kahvaltı ve akşam yemeği ücretli mi? 2025-2026 KYK aylık ücretleri ve yemek desteği var mı?
- KPSS 3. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika? İşletme, Muhasebe, İstatistik...
- HAVA DURUMU | MGM'den İstanbul'a haritalı yağış uyarısı! Bu kez kuvvetli geliyor | 14-18 Eylül 2025
- Zeka testi: Ters '43' rakamı nerede? 389 kişiden 29'u başarılı oldu
- Sokaklardan dijital ekranlara: Teknoloji çocukluk dönemini nasıl etkiliyor?
- Adım adım şampiyonluk: Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta? Rakibi kim?
- ADINI FİNALE YAZDIRDI: Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayatı ve kariyeri…
- Hürrem Sultan da bu formülü kullanmış: İşte İbn-i Sina’nın bin yıllık güzellik reçetesi