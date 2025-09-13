ABD’de sokaklar karıştı! Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti: Başımı belaya sokacak

Trump, Soros'un adını vermeden önce ʺSize başımı belaya sokacak bir şey söyleyeceğim.ʺ dedi. (AA)

"SİZE BAŞIMI BELAYA SOKACAK BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM"

Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi kampüsünde gündüz vakti vurulmasının üzerinden 48 saatten az bir süre geçtikten sonra Trump, "Size başımı belaya sokacak bir şey söyleyeceğim ama umursamıyorum" şeklinde yanıt verdi ve şöyle konuştu: "Sağdaki radikaller, suç görmek istemedikleri için radikaller... Soldaki radikaller ise sorunun ta kendisi. Onlar acımasız, korkunç ve politik açıdan bilgililer. Kadın sporlarında erkek istiyorlar, herkes için transseksüellik istiyorlar, açık sınırlar istiyorlar. Bu ülkenin başına gelen en kötü şey."