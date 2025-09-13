13 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de sokaklar karıştı! Trump küresel tetikçi George Soros'u işaret etti: Başımı belaya sokacak

ABD'de sokaklar karıştı! Trump küresel tetikçi George Soros'u işaret etti: Başımı belaya sokacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 12:57 Güncelleme: 13.09.2025 13:13
ABONE OL
ABD’de sokaklar karıştı! Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti: Başımı belaya sokacak

ABD'de son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası sokak protestolarının şiddeti giderek artıyor. Siyasi aktivist Charlie Kirk'ün suikasta uğramasının ardından Fox and Friends'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, sokak eylemlerinin arkasındaki aktör olarak George Soros'u işaret etti. Trump, "Size başımı belaya sokacak bir şey söyleyeceğim ama umursamıyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi aktivist Charlie Kirk'ün suikasta uğramasının ardından sokak protestolarının alevlenmesiyle ilgili konuştu. Trump, protestoları küresel tetikçi George Soros'un finanse ettiğini söyledi.

TRUMP: ABD'DEKİ PROTESTOLARIN FİNANSÖRÜ SOROS!

PROVOKATÖRLERİN FİNANSÖRÜ SOROS
Trump, Fox and Friends'te yayınlanan röportajında konuyla ilgili olarak George Soros'un adını verdi. Polisle çatışmalara varan sokak eylemlerinde bazı provokatörlerin para ile tutulmuş olabileceğini söyleyen Trump, bunların finansörü olarak ise Soros'u gösterdi.

Donald Trump, sokak olaylarının arkasında George Soros (fotoğrafta) olduğunu söyledi. (Reuters)Donald Trump, sokak olaylarının arkasında George Soros (fotoğrafta) olduğunu söyledi. (Reuters)

DEMOKRATLARA MİLYONLARCA DOLARLIK FON AKTARDI
Utah Vallet Üniversitesi'nde suiaksta uğrayan Trump yanlısı Kirk'ün ölümü sonrası ABD'de Soros'un müdahaleleri bir kez daha gündeme geldi. Demokrat Parti'nin en büyük bağışçılarından olan Soros, son seçimde Kamala Harris'in arkasında para gücü olarak yer almıştı. 2022'deki ara seçimlerde de Soros Demokratlara 128,5 milyon dolarlık fon sağlamıştı. George Soros'un oğlu Alex Soros ise Açık Toplum Vakfı'nın (Open Society Foundations) yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

CANLI YAYINDA SÖYLEDİ
Trump cuma günkü açıklamalarında, George Soros'u normalde organize suçlara özgü bir Rico soruşturmasıyla tehdit etti. Soros'u "profesyonel ajitatörlere" fon sağlamakla suçladı.

Charlie Kirk uğradığı suikast sonrası hayatını kaybetti. (AA)Charlie Kirk uğradığı suikast sonrası hayatını kaybetti. (AA)

Kirk'ün ölümünün açıklanmasından saatler sonra Oval Ofis'te yaptığı konuşmada Trump, siyasi şiddeti "finanse eden ve destekleyen" örgütlerden intikam alacağını ima eden tehditkar ifadeler kullandı. Mevcut durumun sorumluluğunu tamamen "radikal sol" olarak adlandırdığı kesime yükledi.

Trump, Soros'un adını vermeden önce ʺSize başımı belaya sokacak bir şey söyleyeceğim.ʺ dedi. (AA)Trump, Soros'un adını vermeden önce ʺSize başımı belaya sokacak bir şey söyleyeceğim.ʺ dedi. (AA)

"SİZE BAŞIMI BELAYA SOKACAK BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM"
Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi kampüsünde gündüz vakti vurulmasının üzerinden 48 saatten az bir süre geçtikten sonra Trump, "Size başımı belaya sokacak bir şey söyleyeceğim ama umursamıyorum" şeklinde yanıt verdi ve şöyle konuştu: "Sağdaki radikaller, suç görmek istemedikleri için radikaller... Soldaki radikaller ise sorunun ta kendisi. Onlar acımasız, korkunç ve politik açıdan bilgililer. Kadın sporlarında erkek istiyorlar, herkes için transseksüellik istiyorlar, açık sınırlar istiyorlar. Bu ülkenin başına gelen en kötü şey."

Trump açıkladı! Kirk’ün katili gözaltındaTrump açıkladı! Kirk’ün katili gözaltında TRUMP AÇIKLADI! KİRK'ÜN KATİLİ GÖZALTINDA
Dakika dakika Charlie Kirk suikastı!Dakika dakika Charlie Kirk suikastı! DAKİKA DAKİKA CHARLİE KİRK SUİKASTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de sokaklar karıştı! Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti: Başımı belaya sokacak ABD’de sokaklar karıştı! Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti: Başımı belaya sokacak ABD’de sokaklar karıştı! Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti: Başımı belaya sokacak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör