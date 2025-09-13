ABD'de sokaklar karıştı! Trump küresel tetikçi George Soros'u işaret etti: Başımı belaya sokacak
ABD'de son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası sokak protestolarının şiddeti giderek artıyor. Siyasi aktivist Charlie Kirk'ün suikasta uğramasının ardından Fox and Friends'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, sokak eylemlerinin arkasındaki aktör olarak George Soros'u işaret etti. Trump, "Size başımı belaya sokacak bir şey söyleyeceğim ama umursamıyorum." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, siyasi aktivist Charlie Kirk'ün suikasta uğramasının ardından sokak protestolarının alevlenmesiyle ilgili konuştu. Trump, protestoları küresel tetikçi George Soros'un finanse ettiğini söyledi.
PROVOKATÖRLERİN FİNANSÖRÜ SOROS
Trump, Fox and Friends'te yayınlanan röportajında konuyla ilgili olarak George Soros'un adını verdi. Polisle çatışmalara varan sokak eylemlerinde bazı provokatörlerin para ile tutulmuş olabileceğini söyleyen Trump, bunların finansörü olarak ise Soros'u gösterdi.
DEMOKRATLARA MİLYONLARCA DOLARLIK FON AKTARDI
Utah Vallet Üniversitesi'nde suiaksta uğrayan Trump yanlısı Kirk'ün ölümü sonrası ABD'de Soros'un müdahaleleri bir kez daha gündeme geldi. Demokrat Parti'nin en büyük bağışçılarından olan Soros, son seçimde Kamala Harris'in arkasında para gücü olarak yer almıştı. 2022'deki ara seçimlerde de Soros Demokratlara 128,5 milyon dolarlık fon sağlamıştı. George Soros'un oğlu Alex Soros ise Açık Toplum Vakfı'nın (Open Society Foundations) yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.
CANLI YAYINDA SÖYLEDİ
Trump cuma günkü açıklamalarında, George Soros'u normalde organize suçlara özgü bir Rico soruşturmasıyla tehdit etti. Soros'u "profesyonel ajitatörlere" fon sağlamakla suçladı.
Kirk'ün ölümünün açıklanmasından saatler sonra Oval Ofis'te yaptığı konuşmada Trump, siyasi şiddeti "finanse eden ve destekleyen" örgütlerden intikam alacağını ima eden tehditkar ifadeler kullandı. Mevcut durumun sorumluluğunu tamamen "radikal sol" olarak adlandırdığı kesime yükledi.
"SİZE BAŞIMI BELAYA SOKACAK BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM"
Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi kampüsünde gündüz vakti vurulmasının üzerinden 48 saatten az bir süre geçtikten sonra Trump, "Size başımı belaya sokacak bir şey söyleyeceğim ama umursamıyorum" şeklinde yanıt verdi ve şöyle konuştu: "Sağdaki radikaller, suç görmek istemedikleri için radikaller... Soldaki radikaller ise sorunun ta kendisi. Onlar acımasız, korkunç ve politik açıdan bilgililer. Kadın sporlarında erkek istiyorlar, herkes için transseksüellik istiyorlar, açık sınırlar istiyorlar. Bu ülkenin başına gelen en kötü şey."
