Netanyahu-Trump arasında ipler geriliyor mu? ABD basını "ABD Başkanının sabrı tükenebilir" dedi | Uzman isim değerlendirdi: Trump çok kızgın
Katar'da İsrail'in füzelerle heyetleri hedef alması ardından ABD'de Trump destekçisi aktivistin öldürülmesi ile Beyaz Saray'da tansiyon düşmüyor. İsrail'in Katar'a saldırmasının ardından Trump'ın Netanyahu'ya öfkelendiği ve iki ülke arasında gerilim arttığı iddia edilmişti. Hatta öyle ki ABD basını Netanyahu için "Trump'ın sabrı tükenebilir" şeklinde yorumlar yaptı. Bu kritik 2 gelişme sonrası ABD-İsrail arasında son durum ne? AA Amerika Haberler Müdürü Can Hasasu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. İşte detaylar...
İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Katar da bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Bunun ardından ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
2 KRİİTK OLAY SONRASI TRUMP-NETANYAHU İLİŞKİSİ NE DURUMDA?
Bu iki kritik gelişme Beyaz Saray'da tansiyonu yükseltti. Özellikle İsrail'in Katar saldırısının ABD Başkanı Trump'ın tepkisine neden olduğu iddia edildi. Öyle ki Katar'a saldırı haberini ilk aldığı anda Trump'ın "öfkelendiğini" ve gergin bir ses tonuyla Netanyahu'ya saldırı karşısında derin bir hayal kırıklığı duyduğunu iddia edildi.
A Haber canlı yayınına katılan AA Amerika Haberler Müdürü Can Hasasu konuya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
AA Amerika Haberler Müdürü Can Hasasu: Büyük bir şok yaşattı ABD kamuoyunda. Özellikle görüntülerin suikast anında açık bir şekilde pğaylaşılması dehşete düşürmüş durumda.
FBI yetkilileri bugün yapılan basın toplantıısnda Utah2ta saldırganın belirlendiğini ve yakalanması için çalışa a yapıldığını açıldı. FBI yetkilileri suikastta kullanılan uzun namlulu keskin nişancı tüfeğinin ele geçirildiğini ve saldırganın kaçış güzergahını belirlendiğini açıkladı ve arandığını söylediler. ABD'de özellikle siyasi ortamda gerginliğin artmış olması kamuoyunda büyük bir endişe yaratıyor. ABD'deki ilk olay da değil, Trump da adayken kıl payı kurtulmuştu.
Şimdi de görüyoruz ki benzeyen bir yöntemle gerçekleştirilmiş, güvenlik zafiyetinden yararlanarak kurbanı net gören bir noktaya rahatça gitmiş ve konuşlanış ve uzun namlulu bir silahla ateş açılmış.
Kirk'ün kendi kimliği önemli. ABD'de seçim sırsında münazara programlarıyla ünlüydü. Muhalif gençleri alıyor ve sosyal medyada yayınlanan programında onlarla görüşlerini tartışıyordu. Benim yanlış olduğumu ispatlayın diyordu.
Şimdi yeni bir tura çıkmıştı, 15 üniversitede gençlerle bir araya gelecekti Kirk, bu üniversitelerde "ABD'nin geri dönüşü" bu turunun ilk durağıydı Utah.
"TRUMP SEÇİLMEDEN NETANYAHU İLE ÇATLAK VARDI"
Trump'ı vurmuş kadar bir eylem diyebiliriz buna. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki tansiyonu da yükseltecek bir eylem. Bu eylem manipülatif bir eylem. Netanyahu ile bir Trump arasında bir çatlak olduğu seçilmeden önce de konuşuluyordu. Trump seçimleri kaybedip 2020'de Biden geldikten sonra çatlağın başladığı söyleniyordu.
Hatta Trump gelir gelmez deyim yerindeyse "Netanyahu'nun ifadesini alacak" diye söyleniyordu ancak tersi oldu. Trump İsrail'in bölgedeki bütün eylemlerini destekler nitelik adım attı.
Trump yönetime gelirken 2 önemli söz vermiş, demişti ki "Gazze'de ve Ukrayna'da barışı sağlayacağım silahlar susacak" demişti ama her ikisinde de başarılı olamadı. İsrail ile ilgili konuda 2 önemli kırımla oldu.
Bir tanesi, İsrail'in İran'a saldırı başlatması, 2 ay boyunca ABD'li heyetler İranlı heyetler ile görüşmeler yapıyordu. Bu görüşmeler bittiğini ertesi günü İran'a saldırı başlattı. Ama daha sonra ABD daha şiddetli bir şekilde İran'a saldırdı.
Burada bir iyi polis kötü polis oyunu mu oynanıyor, yoksa gerçekten iki lider arasında ayrılık mı var? bilinmez ama İsrail'in kural dinlemez tavrını devam ettirdiği bu açıklamalardan görüyoruz.
TRUMP KIZGIN AMA İSTEDİĞİ ŞEKİLDE YAPILMADIĞI İÇİN KIZGIN
Katar Dışişleri bakanı dün yaptığı basın toplantısında ABD'lilerden gelen bilginin saldırıdan 10 dakika sonra olduğunu söyledi. Dolayısıyla da Trump ve Netanyahu arasında Beyaz Saray kaynaklarının verdiği bilgiye göre saldırı sonrası 2 telefon görüşmesi olmuş.
Trump'ın kızgın olduğunu belirtmiş. Ancak bu kızgınlığı daha çok kendi istediği şekilde yapılmadığı için. İsrail ne Trump'ın sözünü dinliyor ne de o çizgilerin ardında durmayı başarıyor.
