Netanyahu-Trump arasında ipler geriliyor mu? ABD basını "ABD Başkanının sabrı tükenebilir" dedi | Uzman isim değerlendirdi: Trump çok kızgın

Kirk'ün kendi kimliği önemli. ABD'de seçim sırsında münazara programlarıyla ünlüydü. Muhalif gençleri alıyor ve sosyal medyada yayınlanan programında onlarla görüşlerini tartışıyordu. Benim yanlış olduğumu ispatlayın diyordu.

Şimdi yeni bir tura çıkmıştı, 15 üniversitede gençlerle bir araya gelecekti Kirk, bu üniversitelerde "ABD'nin geri dönüşü" bu turunun ilk durağıydı Utah.

"TRUMP SEÇİLMEDEN NETANYAHU İLE ÇATLAK VARDI"

Trump'ı vurmuş kadar bir eylem diyebiliriz buna. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki tansiyonu da yükseltecek bir eylem. Bu eylem manipülatif bir eylem. Netanyahu ile bir Trump arasında bir çatlak olduğu seçilmeden önce de konuşuluyordu. Trump seçimleri kaybedip 2020'de Biden geldikten sonra çatlağın başladığı söyleniyordu.

Hatta Trump gelir gelmez deyim yerindeyse "Netanyahu'nun ifadesini alacak" diye söyleniyordu ancak tersi oldu. Trump İsrail'in bölgedeki bütün eylemlerini destekler nitelik adım attı.

Trump yönetime gelirken 2 önemli söz vermiş, demişti ki "Gazze'de ve Ukrayna'da barışı sağlayacağım silahlar susacak" demişti ama her ikisinde de başarılı olamadı. İsrail ile ilgili konuda 2 önemli kırımla oldu.

Bir tanesi, İsrail'in İran'a saldırı başlatması, 2 ay boyunca ABD'li heyetler İranlı heyetler ile görüşmeler yapıyordu. Bu görüşmeler bittiğini ertesi günü İran'a saldırı başlattı. Ama daha sonra ABD daha şiddetli bir şekilde İran'a saldırdı.

Burada bir iyi polis kötü polis oyunu mu oynanıyor, yoksa gerçekten iki lider arasında ayrılık mı var? bilinmez ama İsrail'in kural dinlemez tavrını devam ettirdiği bu açıklamalardan görüyoruz.

TRUMP KIZGIN AMA İSTEDİĞİ ŞEKİLDE YAPILMADIĞI İÇİN KIZGIN

Katar Dışişleri bakanı dün yaptığı basın toplantısında ABD'lilerden gelen bilginin saldırıdan 10 dakika sonra olduğunu söyledi. Dolayısıyla da Trump ve Netanyahu arasında Beyaz Saray kaynaklarının verdiği bilgiye göre saldırı sonrası 2 telefon görüşmesi olmuş.

Trump'ın kızgın olduğunu belirtmiş. Ancak bu kızgınlığı daha çok kendi istediği şekilde yapılmadığı için. İsrail ne Trump'ın sözünü dinliyor ne de o çizgilerin ardında durmayı başarıyor.