ABD’de Trump’a yakın isim suikaste uğradı

ABD’de, Trump’a yakınlığıyla bilinen ve İsrail’e destek veren Charlie Kirk, yüzlerce kişinin gözü önünde keskin nişancı kurşunuyla öldürüldü. Suikastin arkasında kimin olduğuna dair soru işaretleri gündemde. Öte yandan İsrail’in Katar’a yönelik son saldırısı, eski Başkan Trump’ın sert tepkisine yol açtı. Peki bu gelişme, Trump ile Netanyahu arasındaki inişli çıkışlı ilişkilere nasıl yansıyacak? İki ülke arasında ipler yeniden mi geriliyor? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu detayları aktardı.

