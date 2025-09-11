11 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD'de Trump'a yakın isim suikaste uğradı
ABD’de Trump’a yakın isim suikaste uğradı

ABD'de Trump'a yakın isim suikaste uğradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2025 19:12
ABD’de, Trump’a yakınlığıyla bilinen ve İsrail’e destek veren Charlie Kirk, yüzlerce kişinin gözü önünde keskin nişancı kurşunuyla öldürüldü. Suikastin arkasında kimin olduğuna dair soru işaretleri gündemde. Öte yandan İsrail’in Katar’a yönelik son saldırısı, eski Başkan Trump’ın sert tepkisine yol açtı. Peki bu gelişme, Trump ile Netanyahu arasındaki inişli çıkışlı ilişkilere nasıl yansıyacak? İki ülke arasında ipler yeniden mi geriliyor? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de Trump’a yakın isim suikaste uğradı
Trump 11 Eylül’de hayatını kaybedenleri andı!
Trump 11 Eylül’de hayatını kaybedenleri andı!
ABD’de Trump’a yakın isim suikaste uğradı
ABD'de Trump'a yakın isim suikaste uğradı
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?
Charlie Kirk neden öldürüldü?
Charlie Kirk neden öldürüldü?
Mars’ta yaşam var mı?
Mars’ta yaşam var mı?
NATO Polonya hava sahası için harekete geçti
NATO Polonya hava sahası için harekete geçti
İki İsrailli bakana Schengen yasağı
İki İsrailli bakana Schengen yasağı
Ormandan bir araç uçtu!
Ormandan bir araç uçtu!
Bitkiler ve mantarlar enstrüman çaldı
Bitkiler ve mantarlar enstrüman çaldı
Yıldırımın ağaca düşme anı kamerada
Yıldırımın ağaca düşme anı kamerada
Gemiden düşen konteynerler suda yüzdü
Gemiden düşen konteynerler suda yüzdü
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
Daha Fazla Video Göster