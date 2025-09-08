Trump’a taciz davasında rekor tazminat! ABD mahkemesi kararı onadı

ABD Başkanı Donald Trump'a, Temyiz Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Manhattan'daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2019'da aleyhindeki tecavüz suçlamalarını reddetmek suretiyle yazar E. Jean Carroll'ın itibarını zedelediği yönündeki kararı onadı. Mahkeme, Trump'ın davaya konu olan eylemin başkanlığı döneminde yapılmış olması nedeniyle dokunulmazlık sahibi olması gerektiği ve bu suçtan hüküm giyemeyeceği yönündeki argümanını da reddetti.

Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıçtan oluşan heyetinin oybirliği ile verdiği kararda, "83,3 milyon dolar tazminat hükmünün, davanın olağanüstü ve vahim koşulları göz önünde bulundurulduğunda makul" olduğu ifade edildi. Yargıçlar heyeti, cezai tazminatı onama gerekçesini Trump'ın ifadelerinin iftira niteliğinde olan ilk yargı kararından sonra dahi Carroll'ı tekrar tekrar inkar etmesi ve kamuoyu önünde eleştirmesi olarak gösterdi.

"ABD HALKI, DEMOKRATLAR TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN TÜM CADI AVLARININ HIZLA SONA ERDİRİLMESİNİ TALEP EDEN BAŞKAN TRUMP'IN YANINDADIR"

Trump'ın savunma ekibi tarafından bugün yapılan açıklamada, "Başkan Trump, ABD'yi yeniden büyük yapma misyonuna odaklanmış durumda ve kendisi bu Liberal Yargı-Savaşı ekibine karşı kazanmaya devam edecektir" denildi.

ABD Başkanı'na yönelik cadı avının derhal son bulması talep edilen açıklamada, "ABD halkı, yargı sistemimizin siyasallaştırılmasına derhal son verilmesini talep etmektedir. ABD halkı, Carroll'ın uydurmaları da dahil olmak üzere, Demokratlar tarafından finanse edilen bu rezaletin ve tüm cadı avlarının hızla sona erdirilmesini talep eden Başkan Trump'ın yanındadır. Adalet Bakanı, Carroll'ın asılsız iddialarını Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalar dahil olmak üzere Başkan'ın resmi görevlerine dayandırması nedeniyle, savunmanın yasal olarak Adalet Bakanlığı tarafından üstlenilmesi gerektiğine karar vermiştir" denildi.

"ADALETİN SONUNDA YERİNİ BULABİLMESİ İÇİN TEMYİZ SÜRECİNİN TAMAMLANMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Carroll'ın avukatı Roberta Kaplan ise yaptığı açıklamada, "Adaletin sonunda yerini bulabilmesi için temyiz sürecinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Temyiz Mahkemesi, 70 sayfalık kapsamlı bir kararla, E. Jean Carroll'un doğru söylediğini ve Başkan Donald Trump'ın ise doğruyu söylemediğini onaylamıştır" dedi.