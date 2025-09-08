İşgal altındaki Kudüs’te silahlı saldırı!

İsrail acil durum servis Magen David Adom (MDA), işgal altındaki Kudüs'ün Ramot yerleşimindeki silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada, iki kişinin bir otobüsün içinden çevreye ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 12 kişinin yaralandığı kaydedildi. Saldırganların etkisiz hale getirildiği bildirilirken, saldırganların kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.