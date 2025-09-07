Katil İsrail’den 24 saatte yeni katliam! 87 Filistinli daha katledildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.



Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 87 ölü ve 409 yaralının getirildiği belirtildi.



İsrail işgal güçlerinin Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 911 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 50 bin 735 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 132 kişinin yaralandığı aktarıldı.



İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 416'a, yaralananların sayısının da 17 bin 709'a ulaştığı ifade edildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 455'e, yaralıların sayısının 162 bin 776'a yükseldiği bildirildi.



Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.



SON BİR GÜNDE 5 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ



Bakanlığın açıklamasında, son 24 saatte 3'ü çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 138'i çocuk olmak üzere 387'ye yükseldiği belirtildi.

