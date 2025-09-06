Paris’te binler Gazze için tek yürek: Yaşasın Filistin direnişi

06 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.09.2025 18:09 Güncelleme: 06.09.2025 18:10
Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesi çağrısıyla gösteri yaptı. Katılımcılar, "Gazze, Paris seninle" ve "Yaşasın Filistin direnişi" sloganları atarak, İsrail'in Gazze'deki soykırımına son vermesini talep etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesi çağrısıyla gösteri yaptı. Ellerinde Filistin bayrakları olan göstericiler, Paris'in simgesel Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

"GAZZE, PARİS SENİNLE"

"Gazze, Paris seninle" ve "Yaşasın Filistin direnişi" sloganları atan binlerce gösterici, İsrail'in Gazze'deki soykırımına son vermesini talep etti. Paris hükümetinin, Tel Aviv hükümetine karşı yaptırım kararları almasını isteyen göstericiler, İsrail'i destekleyen uluslararası markalara karşı boykot çağrısında bulundu.

Ailelerin çocuklarıyla katıldığı gösteriye, bir eylemci barışı temsilen 2 beyaz güverciniyle geldi. Gazzelilerin karşı karşıya olduğu kıtlık durumuna dikkati çekmek isteyen bazı göstericiler, omuzlarında temsili un çuvalı taşıdı.

Gazze'ye temmuzda insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve daha sonra İsrail tarafından el konulan Hanzala gemisindeki isimlerden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Gabrielle Cathala da Paris'teki gösteriye katıldı.

