İngiltere’de Gazze’ye destek eylemine polisten sert müdahale

Londra'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterisinde çok sayıda eylemci gözaltına alındı. (Reuters)



Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğe girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı. Ayrıca grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti.



Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

