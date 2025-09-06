06 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'de Gazze'ye destek eylemine polisten sert müdahale

İngiltere'de Gazze'ye destek eylemine polisten sert müdahale

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.09.2025 16:56 Güncelleme: 06.09.2025 17:08
İngiltere’de Gazze’ye destek eylemine polisten sert müdahale

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek için düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla başlayan gösteriler nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de polis, yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla başkent Londra'da düzenlenen eylemde çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İNGİLTERE'DE GAZZE'YE DESTEK EYLEMİNE POLİSTEN SERT MÜDAHALE


İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action"ın yasaklanmasına karşı çıkan "Defend Our Juries" adlı grubun çağrısıyla başkentteki Parlamento Meydanı'nda toplanan protestocular, yerel saatle 13.00'te eylemlerine başladı.

Yasağa karşı çıkan eylemciler, yanlarında boş pankartlar ve kalemler getirerek, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazdı.

Londra'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterisinde çok sayıda eylemci gözaltına alındı. (AFP)Londra'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterisinde çok sayıda eylemci gözaltına alındı. (AFP)

Gruba destek veren göstericilere, Londra Metropolitan Polisi müdahale etti.

Polis, "Palestine Action"ın yasaklı örgütlerden biri olduğunu hatırlatarak, eyleme katılan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere'de 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınan "Palestine Action" grubuna destek amacıyla 9 Ağustos'ta da eylem düzenlenmiş, polis eyleme katılan 500'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

Londra'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterisinde çok sayıda eylemci gözaltına alındı. (AFP)Londra'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterisinde çok sayıda eylemci gözaltına alındı. (AFP)

İNGİLİZ ASKERİ UÇAKLARINA YÖNELİK EYLEM SONRASI YASAKLI ÖRGÜT İLAN EDİLMİŞTİ
"Palestine Action"ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım, 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, 2 uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine "Palestine Action"ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan 2 aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Londra'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterisinde çok sayıda eylemci gözaltına alındı. (Reuters)Londra'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterisinde çok sayıda eylemci gözaltına alındı. (Reuters)

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

"Palestine Action", yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Londra'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterisinde çok sayıda eylemci gözaltına alındı. (Reuters)Londra'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterisinde çok sayıda eylemci gözaltına alındı. (Reuters)

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğe girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı. Ayrıca grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti.

Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

