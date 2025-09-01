Trump’tan Hindistan’a ticaret resti! “ABD'ye uygulanan tarifeleri sıfırlayın!"

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin Hindistan ile sınırlı düzeyde ticaret yaptığını ancak Hindistan'ın ABD'ye büyük miktarda mal sattığını belirterek bu ilişkiyi "tek taraflı" olarak niteledi.

"Onlar en büyük müşterilerimizi bizden alıyor, bize çok mal satıyorlar ama biz onlara çok az satıyoruz. Şimdiye kadar tamamen tek taraflı bir ilişkiydi ve onlarca yıldır böyleydi." ifadelerini kullanan Trump, Hindistan'ın ABD'ye diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksek gümrük vergileri uyguladığı için Amerikan şirketlerinin bu pazara giremediğini söyledi.

Durumu "tek taraflı bir felaket" olarak tanımlayan Trump, Hindistan'ın petrol ve askeri ürünlerinin büyük bölümünü Rusya'dan, çok azını ise ABD'den aldığını hatırlattı. Hindistan'ın şimdi tarifeleri sıfırlamayı teklif ettiğini vurgulayan Trump, "Ama artık geç. Bunu yıllar önce yapmalıydılar." değerlendirmesinde bulundu.