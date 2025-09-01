Günlerdir ortaya olmayan Trump'tan yeni görüntü! Son hali hastalık iddialarını gündeme getirdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın 26 Ağustos'ta gerçekleştirdiği kabine toplantısından sonra günlerdir halkın karşısına çıkmaması ve herhangi bir açıklama yapmamasıyla hakkında sağlık problemlerine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Yaklaşık 6 gündür kameralardan uzak duran Trump'ın son görüntüsü ortaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ağustos Salı günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması ve kameralar karşısına çıkmaması sağlık durumuna ilişkin sorunlar yaşadığına yönelik birçok iddiaları beraberinde getirmişti.
Son olarak ABD Başkanı'nın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği toplantı sonrası elinde ciddi düzeyde oluşan morluk medyaya yansımasıyla hakkında sağlık sorunlarına ilişkin birçok iddia ortaya atılmıştı.
ELİNDEKİ MORLUĞUN NEDENİ AÇIKLANDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde oluşan morluğun ortaya çıkmasının ardından ortaya atılan hastalık iddiaları Beyaz Saray'dan açıklama yapılmıştı.Beyaz Saray yetkilileri iddiaların spekülasyona neden olduğunu belirtilerek Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Donald Trump'ın elindeki morluğun sık sık el sıkışmasından ve standart kardiyovasküler tedbir kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığını duyurdu.
"ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ"
ABD Başkanı Trump'ın son olarak Beyaz Saray'da gerçekleşen kabine toplantısının ardından hafta sonu da kameralar karşısına geçmemesi sosyal medya üzerinden öldüğüne dair birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Trump'a ilişkin gündeme gelen söylentilerin ardından Beyaz Saray'dan resmi olarak herhangi bir açıklama yapılmaması dünya kamuoyunda spekülatif bazı iddiaların giderek artmasına yol açmıştı.
Trump yanlısı bazı sosyal medya hesapları ise ABD Başkanı'nın aile üyeleriyle birlikte Virginia'daki Trump Ulusal Golf Kulübü'nde golf oynadığını belirtmiş ve bazı kareleri paylaşılmıştı.
GÜNLER SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık 6 gündür kameralar karşısına geçmemesinin ardından bugün yeni görüntüsü ortaya çıktı. Yer alan karede Trump'ın yorgun hali dikkat çekerken hakkındaki hasta iddiaları bir kez daha gündeme geldi.
