Günlerdir ortaya olmayan Trump’tan yeni görüntü! Son hali hastalık iddialarını gündeme getirdi

Trump'ın günlerdir okameralar karşısına geçmemesinin ardından ailesiyle golf oynadığı belirtilmiş ve basına bazı görüntüler servis edilmişti. (AFP)

"ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ"

ABD Başkanı Trump'ın son olarak Beyaz Saray'da gerçekleşen kabine toplantısının ardından hafta sonu da kameralar karşısına geçmemesi sosyal medya üzerinden öldüğüne dair birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Trump'a ilişkin gündeme gelen söylentilerin ardından Beyaz Saray'dan resmi olarak herhangi bir açıklama yapılmaması dünya kamuoyunda spekülatif bazı iddiaların giderek artmasına yol açmıştı.

Trump yanlısı bazı sosyal medya hesapları ise ABD Başkanı'nın aile üyeleriyle birlikte Virginia'daki Trump Ulusal Golf Kulübü'nde golf oynadığını belirtmiş ve bazı kareleri paylaşılmıştı.