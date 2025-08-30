Soykırımcıların kanlı Gazze projesi deşifre oldu! Belgeler sızdırıldı

ABD Başkanı Donald Trump

Projelere verilen isimler, Donald Trump ve Elon Musk gibi küresel figürlerin etkisini yansıtırken, belgelerde bu aktörlerin fiilen yer alıp almadığına dair net bir ifade bulunmadığı bildiriliyor. "Trump Rivierası" ve "Musk Akıllı Üretim Bölgesi" projeleri, destekçilerine göre bölgeyi ekonomik olarak kalkındırmayı hedeflerken, eleştirmenler bu tür girişimlerin Filistin halkının iradesi dışlanarak tasarlandığını savunuyor. Henüz hiçbir resmi kaynak, söz konusu belgelerin doğruluğunu kabul etmiş değil. Ancak iddialar, savaş sonrası Gazze'nin geleceğinin küresel sermaye, teknoloji ve siyaset aktörleri tarafından şekillendirilmeye çalışıldığına dair tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.