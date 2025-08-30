Gazze için tek yürek! Soykırımcı İsrail, Paris’te protesto edildi

Fotoğraf (AA)

"KATİL İSRAİL, AYNI ANDA BİR ÇOK SUÇ İŞLİYOR"

Soyadını vermek istemeyen Hanane isimli gösterici, Gazze'de muhteşem işler çıkaran tüm Filistinli gazetecileri desteklemek için gösteriye katıldığını söyledi. Hanane, Gazze'de Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'le beraber 4 gazetecinin daha öldürülmesinin kalbine dokunduğunu dile getirerek, Şifa Hastanesi çevresindeki çadıra saldırarak bu gazetecileri öldüren İsrail'in, aynı anda birçok suç işlediğini vurguladı.

Gazze'deki kıtlığın bilinçli olarak organize edildiğini belirten Hanane, "Bu sona ermeli. Bunlar savaş suçları. Tüm uluslararası kurumlar buna tepki gösteriyor. Kıtlık, asla savaş suçu olarak kullanılmamalı." şeklinde konuştu.