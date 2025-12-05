Müge Anlı atv canlı izle! 5 Aralık Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

Falezlerde filizlenen aşk cinayetle mi bitti?



Sibel Yılmaz dün söylediklerini yineledi. Sami Kırkuşu'nun oradan düştüğünü gördüğünü, üçüncü şahıslar olmadığını söyledi. Telefon kayıtları incelensin gerçekler ortaya çıksın dedi.

Görüntüleri kasıtlı mı yoksa tesadüfen mi kaydetti?

Sibel Yılmaz, Sami Kırkuşu'nun o görüntülerin çekilmesini istediğini, anı kalsın dediğini söyledi. 'Gizli çekim yapmadım haberi vardı' dedi.

Sami Kırkuşu'nun kuzeni Engin Kırkuşu konuştu.

''Ölmeden 2 gün önce çok mutluydu''

Sami Kırkuşu'nun şüpheli ölümünde çelişkili açıklamalarıyla kuşku uyandıran Sibel Yılmaz, olay gecesiyle ilgili gerçekleri Müge Anlı'ya itiraf etmişti. Sami Kırkuşu'nun kuzeni Engin Kırkuşu, Sibel Yılmaz'ın doğruları anlattığına inanmıyordu. 'Ölmeden 2 gün önce Sami ile konuştuk çok mutluydu' dedi.