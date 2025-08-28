Rusya’dan Kiev’e hava saldırısı! 8 ölü | Zelenskiy’den tepki: Sonuçlarından korkmuyor

28 Ağustos 2025, Perşembe
Giriş: 28.08.2025 11:21
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rus saldırısında Kiev'deki bir yerleşim yerinin hedef alındığını belirtti.

Saldırıda onlarca kişinin yaralandığını vurgulayan Zelenskiy, "Şu anda Kiev'de arama kurtarma ekipleri, Rus saldırısı nedeniyle oluşan enkazı kaldırıyor. Ne yazık ki en az 8 kişi öldü. Ölenlerden biri de çocuk." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, enkaz altında mahsur kalanların olabileceğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

"RUSYA SONUÇLARINDAN KORKMUYOR"

Saldırının haftalardır ateşkes ve diplomasi çağrısı yapan tüm dünyaya karşı bir yanıt niteliği taşıdığını savunan Zelenskiy, "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor. Savaşı bitirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, barış çağrısında bulunan ancak şimdi sessiz kalan tüm ülkelere tepki göstererek, uluslararası toplumdan net bir yanıt beklediklerini vurguladı.

Moskova'ya yönelik yeni ve sert yaptırımlar çağrısında da bulunan Zelenskiy, "Belirlenen tüm süreler aşıldı, diplomasi için onlarca fırsat heba edildi. Rusya, düzenlediği her saldırı ve bu savaşın sürdüğü her gün için sorumlu tutulmalı." değerlendirmesini paylaştı.

