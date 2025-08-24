Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den çağrı! "Barış için Rusya'ya baskı uygulayın"

(FOTO: AA )

Diğer paylaşımında ise Zelenskiy, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle ABD'de düzenlenen son zirveleri ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile her türlü görüşmeye hazır olduğunu yineleyerek, "Moskova'nın bir kez daha her şeyi geciktirmeye çalıştığını görüyoruz. Küresel Güney'in gerekli sinyalleri vererek Rusya'yı barışa zorlaması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.