Flaş iddia! Kiev’in Rusya’ya attığı füzeleri Pentagon mu engelledi?

STOKLAR KATEGORİLERE AYRILDI
Buna ek olarak, Colby Pentagon'un kaynaklarını Çin'e karşı koruma kaygısıyla Ukrayna'ya sağlanan mühimmatın kontrolünü de sıkılaştırdı. Haziran ayında yayımladığı bir notta ABD'nin silah stoklarını "yeşil, sarı ve kırmızı" kategorilerine ayırdı.
"Yeşil" kategoride bol miktarda bulunan ve Ukrayna'ya rahatça sağlanabilecek sistemler yer alırken, "sarı" ve "kırmızı" kategorilerde kıt stoklara sahip silahlar bulunuyor. Buna göre Bakan Hegseth, "sarı" ve "kırmızı" kategorideki silah sistemlerini Ukrayna'ya gönderilmekten geri çekme yetkisine sahip oldu.