Flaş iddia! Kiev'in Rusya'ya attığı füzeleri Pentagon mu engelledi?

ABD basınında yer alan habere göre Pentagon, Ukrayna'nın Rusya içindeki uzun menzilli füze saldırılarını sessizce engelledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.08.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 10:56
ABD merkezli Wall Street Journal'in (WSJ) özel haberine göre Beyaz Saray Moskova'yı barış görüşmelerine çekmeye çalışırken Pentagon, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler kullanmasını engelledi.

Yetkililer, Savunma Bakanlığı'nda gizli tutulan üst düzey bir onay sürecinin, bahar sonundan bu yana Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli Ordu Taktik Füze Sistemlerini (ATACMS) Rusya'daki hedeflere karşı kullanmasını engellediğini söyledi.

İki yetkilinin ifadesine göre Ukrayna, en az bir kez Rusya içindeki bir hedefe ATACMS ile saldırı izni talep etti ancak bu reddedildi.

ABD'nin bu vetosu, Beyaz Saray'ın Kremlin'i barış görüşmelerine ikna etme çabasının bir parçası olarak Ukrayna'nın askeri hamlelerini sınırladı.

ÖZEL MEKANİZMA GELİŞTİRİLDİ: AVRUPA VE UKRAYNA'YA FÜZE VETOSU

WSJ'nin aktardığına göre Pentagon'un politika müsteşarı Elbridge Colby, Kiev'in hem ABD yapımı uzun menzilli silahları hem de Amerikan istihbarat ve bileşenlerine dayanan Avrupalı müttefiklerin silahlarını kullanma taleplerini değerlendirmek için bu "inceleme mekanizmasını" geliştirdi.

Bu inceleme süreci, yaklaşık 300 kilometre menzile sahip ATACMS füzelerinin Rusya'ya karşı kullanılmasında son sözü Savunma Bakanı Pete Hegseth'e bırakıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Başkan Trump, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koydu. Şu anda Rusya-Ukrayna hattında askeri duruşta bir değişiklik yok. Bakan Hegseth, Başkan Trump ile tam bir uyum içinde çalışıyor."

Pentagon ve Ukraynalı yetkililer, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Bu onay şartı, Başkan Joe Biden'ın görevdeki son yılında Ukrayna'ya ATACMS füzeleriyle Rusya topraklarını vurma izni vermesiyle alınan kararı fiilen tersine çevirmiş oldu.

TRUMP'TAN TERSİNE AÇIKLAMA: SALDIRMADAN SAVAŞ KAZANMAK ÇOK ZOR

Trump ise perşembe günü yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, Ukrayna'nın bu savaşı kazanması için "savunmada kalmaması" gerektiğini söyleyerek, "Saldırı yapmadan savaş kazanmak çok zor, hatta imkânsızdır. Kazanma şansı yok!" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Trump'ın bu sözlerinin Pentagon'un inceleme mekanizmasından vazgeçileceği ya da Ukrayna'ya uzun menzilli saldırılar için yeşil ışık yakılacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Ancak Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, WSJ'ye verdiği demeçte Trump'ın Rusya'ya yönelik geniş çaplı saldırıların önünü açabilecek bir politika değişikliğine gidebileceğini söyledi.

Trump, başkan seçildiğinde Biden'ın Ukrayna'ya Rusya içinde saldırı izni vermesini "aptallık" olarak nitelendirmiş ve "Bu savaşı daha da tırmandırıyoruz, daha kötü hale getiriyoruz." demişti.

İNGİLTERE'DEN ALINAN FÜZELER İÇİN DE GEÇERLİ

ABD yapımı ATACMS füzeleri ve İngiltere'nin Storm Shadow seyir füzeleri Ukrayna için oyunun seyrini değiştirmedi. Ancak bu silahlar, cephe hattından uzaktaki Rusya'nın komuta merkezleri ve hava üslerini tehdit etme imkânı sağladı.

Pentagon'un inceleme prosedürü, ABD istihbaratına dayandığı için Ukrayna'nın İngiltere'den aldığı Storm Shadow füzelerini kullanmasına da uygulanıyor. İngiliz hükümeti ise yorum yapmadı.

UKRAYNA'YA YENİ FÜZELER YOLDA ANCAK...

ABD şu anda Ukrayna'ya yeni ATACMS göndermeyi planlamıyor, ancak Avrupa ülkelerinin ABD'den satın aldığı hava savunma sistemleri ve 150 kilometre menzilli Çok Namlulu Roket Sistemi (GMLRS) Ukrayna'ya kendi sınırları içinde avantaj sağlıyor.

Geçtiğimiz hafta, ABD yönetimi Avrupa tarafından finanse edilen 850 milyon dolarlık silah paketinin parçası olarak 3.350 adet Genişletilmiş Menzilli Hava Füzesini (ERAM) satışını onayladı. Füzelerin yaklaşık altı hafta içinde Ukrayna'ya ulaşması bekleniyor. Ancak ABD'li yetkililere göre, 240 ila 450 kilometre menzile sahip ERAM füzelerinin kullanımı da Pentagon'un onayına bağlı olacak.

STOKLAR KATEGORİLERE AYRILDI

Buna ek olarak, Colby Pentagon'un kaynaklarını Çin'e karşı koruma kaygısıyla Ukrayna'ya sağlanan mühimmatın kontrolünü de sıkılaştırdı. Haziran ayında yayımladığı bir notta ABD'nin silah stoklarını "yeşil, sarı ve kırmızı" kategorilerine ayırdı.

"Yeşil" kategoride bol miktarda bulunan ve Ukrayna'ya rahatça sağlanabilecek sistemler yer alırken, "sarı" ve "kırmızı" kategorilerde kıt stoklara sahip silahlar bulunuyor. Buna göre Bakan Hegseth, "sarı" ve "kırmızı" kategorideki silah sistemlerini Ukrayna'ya gönderilmekten geri çekme yetkisine sahip oldu.

Biden yönetimi, 2023'ten itibaren Ukrayna'ya yüzlerce ATACMS tedarik etmişti. Biden döneminde önce Rusya içindeki saldırılara kısıtlamalar getirilmiş, ancak 2024 sonbaharında Kuzey Kore'nin Rusya yanında savaşa katılmasıyla bu yasak kaldırılmıştı. Biden'ın son sevkiyatı bahar aylarında Ukrayna'ya ulaştı ve Kiev'in elinde hâlen sınırlı sayıda ATACMS bulunuyor.

UKRAYNA'NIN KENDİ MÜHİMMATI VAR MI?

Ukrayna kendi geliştirdiği uzun menzilli silahları da kullanıyor; özellikle Rusya'daki petrol rafinerilerine ve hava üslerine saldırılarda kullanılan dronlar bunlar arasında. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kısa süre önce "Flamingo" adını verdikleri yeni bir seyir füzesi geliştirdiklerini ve bu yıl sonu ya da gelecek yıl başında seri üretime geçebileceklerini açıkladı.

Eski bir Pentagon yetkilisi olan James Townsend ise "Dronlar bazı işler için çok iyi ama zayıf yönleri de var. Ukrayna'nın Rusya üzerindeki baskı kapasitesini sınırlamak akıllıca değil." dedi.