Flaş iddia! Kiev’in Rusya’ya attığı füzeleri Pentagon mu engelledi?

Yetkililer, Trump'ın bu sözlerinin Pentagon'un inceleme mekanizmasından vazgeçileceği ya da Ukrayna'ya uzun menzilli saldırılar için yeşil ışık yakılacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Ancak Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, WSJ'ye verdiği demeçte Trump'ın Rusya'ya yönelik geniş çaplı saldırıların önünü açabilecek bir politika değişikliğine gidebileceğini söyledi.

Trump, başkan seçildiğinde Biden'ın Ukrayna'ya Rusya içinde saldırı izni vermesini "aptallık" olarak nitelendirmiş ve "Bu savaşı daha da tırmandırıyoruz, daha kötü hale getiriyoruz." demişti.