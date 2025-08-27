27 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri İsrail'den Şam'a hava saldırısı! Askeri noktalar hedef alındı

İsrail'den Şam'a hava saldırısı! Askeri noktalar hedef alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 21:58 Güncelleme: 27.08.2025 22:04
ABONE OL
İsrail’den Şam’a hava saldırısı! Askeri noktalar hedef alındı

Suriye basını İsrail'in Şam kırsalındaki El-Kisvah yakınlarındaki eski ordu kışlalarında bir dizi saldırı başlattığını duyurdu.

Suriye basını İsrail'in Şam kırsalındaki El-Kisvah yakınlarındaki eski ordu kışlalarında bir dizi saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail'e ait savaş uçakları Şam'ın güneyinde Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Suriye makamlarından saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan dün öğle saatlerinde İsrail'in yine Küsve bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den Şam’a hava saldırısı! Askeri noktalar hedef alındı İsrail’den Şam’a hava saldırısı! Askeri noktalar hedef alındı İsrail’den Şam’a hava saldırısı! Askeri noktalar hedef alındı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör