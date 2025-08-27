İsrail'den Şam'a hava saldırısı! Askeri noktalar hedef alındı
Suriye basını İsrail'in Şam kırsalındaki El-Kisvah yakınlarındaki eski ordu kışlalarında bir dizi saldırı başlattığını duyurdu.
İsrail'e ait savaş uçakları Şam'ın güneyinde Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı düzenledi.
Suriye makamlarından saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan dün öğle saatlerinde İsrail'in yine Küsve bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti.