Danimarka’da su altında şaşırtıcı keşif: 8500 yıllık yaşam izleri

Danimarka'nın en büyük ikinci kenti olan Aarhus'taki körfezin derinliklerinde araştırma yapan arkeologlar, deniz sularının yükselmesiyle 8 bin 500 yıl önce kaybolduğuna inanılan antik kıyı yerleşim yerinin izlerine rastladı.



Su altı kazılarına liderlik eden Arkeolog Peter Moe Astrup, Danimarka'da taş devrine ait kalıntıların daha önce iç kesimlerde bulunduğunu belirterek, "Yeni bulgularda ise kıyı şeridindeki bir yerleşimden bahsediyoruz. Burada asıl odaklandığımız şey de kıyı yaşamının nasıl olduğu." dedi.

YERLEŞİM YERİ 8 BİN 500 YIL BOYUNCA NASIL KORUNDU?



Yaklaşık 8 bin 500 yıl önce deniz sularının büyük oranlarda yükselmeye başladığını ifade eden Moe Astrup, "Bir zaman kapsülü gibi. Deniz suları yükseldikçe aşağıda kalan her şey korundu." diye konuştu.



Moe Astrup, yerleşim yerindeki incelemelerin devam ettiğini ve günlük yaşama dair kalıntılara ulaşmayı da temenni ettiklerini aktardı.



Avrupa Birliği'nin desteklediği araştırma projesine Danimarka'nın yanı sıra İngiltere ve Almanya'dan da arkeologlar katılırken, sular altında kalan Kuzey Avrupa mirası ve milattan önce 10 binli yıllara dayanan mezolitik döneme ait yerleşim yerlerinin keşfedilmesinin amaçlandığı kaydedildi.