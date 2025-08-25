Gaspçı İsraillilerden Batı Şeria’da 3 kaçak yerleşim daha!

Beyder Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada "Yahudi yerleşimciler, işgalci güçlerin desteğiyle Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin doğusunda bulunan Birin köyüne onlarca prefabrik ev yerleştirerek 3 yeni kaçak yerleşim noktası kurdu." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, söz konusu İsraillilerin, Birin köyü, Beni Naim beldesi ve El Halil kenti sınırları içinde bulunan Filistinlilere ait yaklaşık 6 bin 400 dönüm araziye el koyduğu belirtildi.



Bölgede son iki aydır artan İsrail yerleşim faaliyetlerine dikkati çekilen açıklamada, yeni yolların açılması, geniş arazilerin gasbedilmesi, ekili alanlar ile su kuyularının tahrip edilmesinin Filistinlilerin varlığına doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.



KAÇAK YERLEŞİM BİRİMLERİ



İsrail yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor.



Genelde baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşim noktaları büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor.



Bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.



SMOTRİCH "E1" PROJESİNİ ONAYLAYACAĞINI DUYURMUŞTU



İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.



Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.



Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

3

"E1" projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.



Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği belirtiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN