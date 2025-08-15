Alaska’daki Trump-Putin zirvesinden barış çıkacak mı? Ukrayna’yı bekleyen yeni kriz: Batı Şeria modeli devreye girebilir

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in günlerdir beklenen kritik görüşmesi bu akşam gerçekleşecek. Kritik temas (TSİ 22.30) yerel saatle 11.30'da yapılması beklenirken iki liderin görüşmesinde başta Ukrayna'daki kriz, ABD-Rusya arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alınması bekleniyor. Dünyanın gözü Alaska'daki toplantıya çevrilirken kritik zirvede iki lider ne konuşacak? Trump ve Putin karşılıklı olarak ne isteyecek? Ukrayna'nın toprakları bölünürse Avrupa haritası yeniden mi şekillenecek? A Haber'de Banu El'in moderatörlüğündeki Arka Plan programına katılan uzman isimler Trump-Putin görüşmesini ele alarak konuşulması muhtemel konuları değerlendirdi.

"PUTIN'İN ÖNÜNE WİTKOFF'UN UZUN SÜREDİR ÇALIŞTIĞI MODEL MASAYA GETİRİLECEK"

Gazeteci Mete Sohtaoğlu Alaska'da gerçekleşecek zirvenin genel olarak değerlendirme olacağını ve Ukrayna'ya yönelik kesin bir kararın çıkmasının beklenmediğini belirtti. Sohtaoğlu, "Trump, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla Rusya'ya gönderdiği bir plan var. Trump ve Putin, Witkoff'un uzun süredir çalıştığı Orta Doğu'da İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'da anlaşmalarla uygulanan bir modelin Ukrayna'ya uygulanması meselesi var.