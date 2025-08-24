İsrail işgal güçleri Batı Şeria’da terör estirdi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrailli işgalciler, Nablus, Cenin, Tulkerim ve El Halil başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi.



İsrail güçleri, Nablus'un kuzeyindeki Maacin ve Cebel mahalleleri ile doğusundaki Balata Mülteci Kampındaki evlere baskın düzenledi, 4 Filistinliyi gözaltına aldı.



İsrail askerleri ayrıca Tulkerim'in kuzeyindeki Illar beldesine baskın düzenledi. Üniversite öğrencisi Mikdad Şedid, evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alındı.

FİLİSTİNLİNİN EVİNİ İŞGALCİLER KUŞATTI



Cenin kentinin güneyindeki Kabatiya beldesinde bir Filistinlinin evi de İsrailli işgalciler tarafından kuşatıldı. Evi kuşatılan Filistinli gözaltına alındı.



El Halil kentinin güney ve kuzeyine düzenlenen baskınlarda 3 Filistinli gözaltına alındı.



İsrail askerleri ayrıca El Halil'in batısındaki İdna beldesinde bir Filistinliyi aracından zorla indirdikten sonra darbetti. Ağır şekilde darbedilen genç tedavi için hastaneye kaldırıldı.

18 BİN 500 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'in üzerinde Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.