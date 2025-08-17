İşgalci İsrail’den Batı Şeria’da 19 gözaltı!

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Duma ve Burka kasabalarına baskın düzenledi. Baskınlarda 6 Filistinli gözaltına alındı.



İsrail güçleri, Beytüllahim kentinin Es-Saf bölgesinde evlerine baskın düzenlediği 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında eski tutukluların da olduğu belirtildi.



El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emr beldesinde de aynı aileden 6 kişi gözaltına alındı. İsrail güçleri, evinde arama yaptığı Filistinlileri darbetti.



El Halil'in güneyine de giren İsrailli işgalciler, Sair ve Berac beldelerinde çok sayıda eve baskın yaptı, 2 kişiyi gözaltına aldı.



Ramallah kentinin Ummu Safa beldesinde de Filistinli 2 kardeş İsrail askerlerince gözaltına alındı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

