Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den flaş Türkiye açıklaması: Denizde güvenliği sağlamak istiyor

(FOTO: ahaber.com.tr arşiv)

"RUSYA İKİLİ GÖRÜŞME OLMASIN DİYE UĞRAŞIYOR"

Burada açıklama yapan Zelenskiy, Rusya'nın, kendisinin Putin'le görüşmesinin gerçekleşmemesi için her şeyi yaptığını söyledi. Zelenskiy, "Rusya ikili görüşme olmasın diye uğraşıyor" dedi.

"GÜVENLİK GARANTİLERİ YAPILANDIRILMALI"

Rutte ile güvenlik garantilerini görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Güvenlik garantileri NATO'nun 5. Maddesine benzer, uygun bir şekilde yapılandırılmalı" dedi.

Ukrayna'nın şu anda sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının sayısının, güvenliği garanti etmek için yeterli olmadığını söyleyen Zelenskiy,"Rusya savaşı sonlandırma isteği göstermemesi halinde yaptırımlara tabi tutulmalı" diye konuştu.

"TÜRKİYE, DENİZDE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İSTİYOR"

Zelenskiy, Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katılmak istediğini ve deniz güvenliğinden sorumlu olmak istediğini de sözlerine ekledi.