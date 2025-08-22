Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den flaş Türkiye açıklaması: Denizde güvenliği sağlamak istiyor
Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilemezken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy, Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katılmak istediğini ve deniz güvenliğinden sorumlu olmak istediğini belirtti. Zelenskiy ayrıca 'Rusya ikili görüşme olmasın diye uğraşıyor' dedi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
"RUSYA İKİLİ GÖRÜŞME OLMASIN DİYE UĞRAŞIYOR"
Burada açıklama yapan Zelenskiy, Rusya'nın, kendisinin Putin'le görüşmesinin gerçekleşmemesi için her şeyi yaptığını söyledi. Zelenskiy, "Rusya ikili görüşme olmasın diye uğraşıyor" dedi.
"GÜVENLİK GARANTİLERİ YAPILANDIRILMALI"
Rutte ile güvenlik garantilerini görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Güvenlik garantileri NATO'nun 5. Maddesine benzer, uygun bir şekilde yapılandırılmalı" dedi.
Ukrayna'nın şu anda sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının sayısının, güvenliği garanti etmek için yeterli olmadığını söyleyen Zelenskiy,"Rusya savaşı sonlandırma isteği göstermemesi halinde yaptırımlara tabi tutulmalı" diye konuştu.
"TÜRKİYE, DENİZDE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İSTİYOR"
Zelenskiy, Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katılmak istediğini ve deniz güvenliğinden sorumlu olmak istediğini de sözlerine ekledi.
ZELENSKIY, PUTIN İLE GÖRÜŞME KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ DE İŞARET ETMİŞTİ
Geçtiğimiz gün, Zelenskiy, Putin ile yapılacak olası görüşmenin yeri konusunda Türkiye, İsviçre veya Avusturya'yı işaret etti.
Görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump ile üçlü bir formatta da yürütülebileceğini kaydeden Zelenskiy, "7 ila 10 gün içerisinde güvenlik garantileri mimarisine ilişkin bir anlayışa sahip olmak istiyoruz. Ve bu anlayış temelinde üçlü bir toplantı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Benim mantığım buydu." dedi.
Zelenskiy, Trump'ın "ikili bir toplantı aracılığıyla üçlü bir toplantı" yaklaşımı önerdiğini belirterek, "Ancak daha sonra hepimiz, her halükarda güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya devam etmemiz, (NATO) 5. maddeye benzer çerçeveyi oluşturmamız konusunda anlaştık. Ve bugün sahip olduğumuz şey bunun için siyasi destektir." diye konuştu.
TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.
Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.
Görüşmede Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri gündeme gelmişti.
Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.
