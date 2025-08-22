22 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den flaş Türkiye açıklaması: Denizde güvenliği sağlamak istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den flaş Türkiye açıklaması: Denizde güvenliği sağlamak istiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 15:33 Güncelleme: 22.08.2025 16:05
ABONE OL
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den flaş Türkiye açıklaması: Denizde güvenliği sağlamak istiyor

Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilemezken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy, Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katılmak istediğini ve deniz güvenliğinden sorumlu olmak istediğini belirtti. Zelenskiy ayrıca 'Rusya ikili görüşme olmasın diye uğraşıyor' dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

(FOTO: ahaber.com.tr arşiv) (FOTO: ahaber.com.tr arşiv)

"RUSYA İKİLİ GÖRÜŞME OLMASIN DİYE UĞRAŞIYOR"
Burada açıklama yapan Zelenskiy, Rusya'nın, kendisinin Putin'le görüşmesinin gerçekleşmemesi için her şeyi yaptığını söyledi. Zelenskiy, "Rusya ikili görüşme olmasın diye uğraşıyor" dedi.

"GÜVENLİK GARANTİLERİ YAPILANDIRILMALI"
Rutte ile güvenlik garantilerini görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Güvenlik garantileri NATO'nun 5. Maddesine benzer, uygun bir şekilde yapılandırılmalı" dedi.

Ukrayna'nın şu anda sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının sayısının, güvenliği garanti etmek için yeterli olmadığını söyleyen Zelenskiy,"Rusya savaşı sonlandırma isteği göstermemesi halinde yaptırımlara tabi tutulmalı" diye konuştu.

"TÜRKİYE, DENİZDE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İSTİYOR"
Zelenskiy, Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katılmak istediğini ve deniz güvenliğinden sorumlu olmak istediğini de sözlerine ekledi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

ZELENSKIY, PUTIN İLE GÖRÜŞME KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ DE İŞARET ETMİŞTİ
Geçtiğimiz gün, Zelenskiy, Putin ile yapılacak olası görüşmenin yeri konusunda Türkiye, İsviçre veya Avusturya'yı işaret etti.

Görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump ile üçlü bir formatta da yürütülebileceğini kaydeden Zelenskiy, "7 ila 10 gün içerisinde güvenlik garantileri mimarisine ilişkin bir anlayışa sahip olmak istiyoruz. Ve bu anlayış temelinde üçlü bir toplantı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Benim mantığım buydu." dedi.

Zelenskiy, Trump'ın "ikili bir toplantı aracılığıyla üçlü bir toplantı" yaklaşımı önerdiğini belirterek, "Ancak daha sonra hepimiz, her halükarda güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya devam etmemiz, (NATO) 5. maddeye benzer çerçeveyi oluşturmamız konusunda anlaştık. Ve bugün sahip olduğumuz şey bunun için siyasi destektir." diye konuştu.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmede Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri gündeme gelmişti.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

Zelenskiy’den görüşme şartı! Türkiye’yi işaret ettiZelenskiy’den görüşme şartı! Türkiye’yi işaret etti ZELENSKİY'DEN GÖRÜŞME ŞARTI! TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ
Rusya-Ukrayna zirvesine şok adres!Rusya-Ukrayna zirvesine şok adres! RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİNE ŞOK ADRES!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den flaş Türkiye açıklaması: Denizde güvenliği sağlamak istiyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den flaş Türkiye açıklaması: Denizde güvenliği sağlamak istiyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den flaş Türkiye açıklaması: Denizde güvenliği sağlamak istiyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör