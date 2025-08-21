Ukrayna lideri Zelenskiy'den Putin'e görüşme şartı! Türkiye'yi işaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse görüşeceğini açıkladı. Zelenskiy ayrıca görüşme adresi olarak Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'yı işaret etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak olası görüşmenin, Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da yapılabileceğine işaret etti.
Zelenskiy, Ukrayna'nın müttefiklerinin ne tür güvenlik garantileri sağlamaya istekli olduğunu anlamak için yoğun toplantılar yapacağını söyledi.
Toplantıların ayrıntılar üzerinde çalışıldığını belirten Zelenskiy, bunların 10 gün içinde netlik kazanabileceğini aktardı.
Zelenskiy, Putin ile yapılacak olası görüşmenin yeri konusunda Türkiye, İsviçre veya Avusturya'yı işaret etti.
Görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump ile üçlü bir formatta da yürütülebileceğini kaydeden Zelenskiy, "7 ila 10 gün içerisinde güvenlik garantileri mimarisine ilişkin bir anlayışa sahip olmak istiyoruz. Ve bu anlayış temelinde üçlü bir toplantı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Benim mantığım buydu." dedi.
Zelenskiy, Trump'ın "ikili bir toplantı aracılığıyla üçlü bir toplantı" yaklaşımı önerdiğini belirterek, "Ancak daha sonra hepimiz, her halükarda güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya devam etmemiz, (NATO) 5. maddeye benzer çerçeveyi oluşturmamız konusunda anlaştık. Ve bugün sahip olduğumuz şey bunun için siyasi destektir." diye konuştu.
Trump'tan gelen ve ABD'nin Ukrayna için "NATO'nun 5. maddesine benzer" güvenlik garantilerini destekleyeceğini ima eden son olumlu sinyallerin ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılma umutlarının bu tartışmaları yeniden canlandırdığını söyleyen Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna için güvenlik garantilerini destekleme ihtimaline açık görünmesinin ardından Türkiye'nin de Karadeniz boyunca güvenlik sağlamaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktardı.
Zelenskiy, Ukrayna'nın Putin ile doğrudan görüşmelere hazır olduğunu yineleyerek, "Peki ya Ruslar hazır değilse? Avrupalılar bu konuyu gündeme getirdi. Eğer Ruslar hazır değilse, o zaman ABD'den güçlü bir tepki görmek istiyoruz." dedi.
Beyaz Saray'daki görüşmede Oval Ofis'e koyulan Ukrayna'nın cephe hattıyla ilgili haritadaki hatalara işaret eden Zelenskiy, bu haritanın Rusya'nın gerçekte sahip olduğundan daha fazla toprak tuttuğunu gösterdiğine dikkati çekti.
Zelenskiy, "Başkan Trump detayları duymakla ilgileniyordu. Donbas'ı, doğuyu ve buranın önemini konuştuk. Eğer askerlerimiz bu bölgeden çekilirse ve bölge işgal edilirse, bu durumun Harkiv'e giden yolu açacağını belirttim." diyerek Trump'a Dnipropetrovsk bölgesine giden yolları da gösterdiğini kaydetti.
Beyaz Saray görüşmelerinin ardından ABD ve Fransız basınına açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek 15 günün "güvenlik garantilerine somut bir temel kazandırmak" adına önemli olacağını belirterek, Türkiye'nin Ukrayna konusunda harekete geçmeye hazır ülkelerden biri olduğunu kaydetmişti.
"İngiliz, Fransız, Alman ve Türkler Ukrayna'da güvence operasyonları yürütmeye hazır" diyen Macron, bu güçlerin cephe hattından uzakta bulunacağını ve kışkırtıcı olmayacağını vurgulamıştı.
Türkiye'nin, İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde 31 ülkenin bir araya geldiği ve Ukrayna'da barış gücü oluşturulmasını öngören "Gönüllüler Koalisyonu"nun bir parçası olduğu biliniyor.
UKRAYNA VE NATO ARASINDA KOORDİNASYON SÜRECİ
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek ve gelecekteki saldırıları önlemek için günlük koordinasyon süreci başlattıklarını ifade etti.
Yermak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington'dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO'yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum" dedi.
1994 tarihli Budapeşte Memorandumu'na atıfta bulunan ve Ukrayna ile müttefiklerinin geçmişteki hataları tekrar etmemesi gerektiğini vurgulayan Yermak, "Her şey oldukça somut ve etkili olmalı ki saldırıların tekrarı önlensin" değerlendirmesini yaptı.
ASKERİ EKİPLER GÜVENLİK GARANTİLERİNE ÇALIŞIYOR
Ukrayna askeri ekiplerinin güvenlik garantilerinin savunma bileşenleri üzerinde çalışmaya başladığını aktaran Yermak, Avrupa ile NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek için koordinasyon sürecini başlattıklarını belirtti.
Ülkesinin savaşın "adil şekilde" sona erdirilmesi için her türlü formatta görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Yermak, ABD Başkanı Donald Trump'a, Avrupalı müttefiklere ve NATO'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.
ALASKA ZİRVESİ
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, toplantıda nihai bir anlaşmaya varılmadığını bildirmişti.
Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.
Görüşmede Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri ele alınmıştı.
Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını söylemişti.
