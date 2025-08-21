Ukrayna lideri Zelenskiy’den Putin’e görüşme şartı! Türkiye’yi işaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak olası görüşmenin, Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da yapılabileceğine işaret etti.



Zelenskiy, Ukrayna'nın müttefiklerinin ne tür güvenlik garantileri sağlamaya istekli olduğunu anlamak için yoğun toplantılar yapacağını söyledi.

Toplantıların ayrıntılar üzerinde çalışıldığını belirten Zelenskiy, bunların 10 gün içinde netlik kazanabileceğini aktardı.



Zelenskiy, Putin ile yapılacak olası görüşmenin yeri konusunda Türkiye, İsviçre veya Avusturya'yı işaret etti.



Görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump ile üçlü bir formatta da yürütülebileceğini kaydeden Zelenskiy, "7 ila 10 gün içerisinde güvenlik garantileri mimarisine ilişkin bir anlayışa sahip olmak istiyoruz. Ve bu anlayış temelinde üçlü bir toplantı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Benim mantığım buydu." dedi.



Zelenskiy, Trump'ın "ikili bir toplantı aracılığıyla üçlü bir toplantı" yaklaşımı önerdiğini belirterek, "Ancak daha sonra hepimiz, her halükarda güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya devam etmemiz, (NATO) 5. maddeye benzer çerçeveyi oluşturmamız konusunda anlaştık. Ve bugün sahip olduğumuz şey bunun için siyasi destektir." diye konuştu.