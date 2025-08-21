Soykırım ordusu Gazze’de sivil evleri bombalıyor! Molozlar arasında hayata tutundu

Gazze'de 23 yaşındaki Saca Hamad, İsrail'in düzenlediği saldırıda evinin başına yıkılması sonucu molozlar altında kaldı. Çevredeki insanların hızlı müdahalesi sayesinde nefes almayı başaran Hamad, ağır yaralarına rağmen hayata tutundu.

YÜZÜNDEKİ YARALAR VE PARÇALANAN EL

Hamam, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: "Diğer odada uyuyordum ve aniden bir patlama duydum. Sonra sessizlik oldu. Kendimi molozların altında buldum, her şey yüzüme düştü. Ailemi çağırarak çığlık attım, öldüklerini sandım." Yüzünde derin yaralar ve parçalanmış bir eliyle hayatta kalmayı başardı.

ÇARESİZLİĞİN VE UMUDUN ORTASINDA

Bombalar altında yaşamaya çalışan Hamad, evini, mobilyalarını ve hayatını kaybetti. "14. kez yerimden ediliyorum, gücüm kalmadı. Burada ölmek istiyorum" diyerek yaşadığı çaresizliği ifade etti. Kardeşi de, "Ne için? Neden? Hiçbir şey bilmiyoruz" diyerek dramı özetledi.

VİCDANLARA DOKUNAN BİR HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Saca ve kardeşi, yerlerinden edilmenin yarattığı belirsizlik ve acıyla karşı karşıya. Gazze'deki sivillerin her gün maruz kaldığı saldırılar, insani trajediyi gözler önüne seriyor. Hamad'ın hikayesi, dünyanın vicdanını sarsacak bir dram olarak dikkat çekiyor.