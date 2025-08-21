Soykırım ordusu Gazze'de sivil evleri bombalıyor! Molozlar arasında hayata tutundu
Gazze’de Saca Hamad, İsrail’in evine düzenlediği saldırıda molozlar altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki insanların yardımıyla son anda hayata tutunan Hamad, yaşadığı dehşeti hasta yatağında anlattı. Yüzündeki yaralar ve parçalanan eli, saldırının şiddetini gözler önüne seriyor. Bombalar altında yaşamaya çalışan genç kadın, evinin tamamen yıkıldığını ve eşyalarının yok olduğunu söyledi. Kardeşiyle birlikte bir kez daha yerinden edilmenin acısını yaşayan Hamad, belirsizlik ve çaresizlikle mücadele ediyor. Yaşananlar, Gazze’deki sivillerin maruz kaldığı vahşeti ve masum insanların dramını gözler önüne seriyor. Dünya vicdanı, Hamad’ın hikayesindeki hayatta kalma mücadelesine tanıklık ediyor.
Gazze'de 23 yaşındaki Saca Hamad, İsrail'in düzenlediği saldırıda evinin başına yıkılması sonucu molozlar altında kaldı. Çevredeki insanların hızlı müdahalesi sayesinde nefes almayı başaran Hamad, ağır yaralarına rağmen hayata tutundu.
YÜZÜNDEKİ YARALAR VE PARÇALANAN EL
Hamam, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: "Diğer odada uyuyordum ve aniden bir patlama duydum. Sonra sessizlik oldu. Kendimi molozların altında buldum, her şey yüzüme düştü. Ailemi çağırarak çığlık attım, öldüklerini sandım." Yüzünde derin yaralar ve parçalanmış bir eliyle hayatta kalmayı başardı.
ÇARESİZLİĞİN VE UMUDUN ORTASINDA
Bombalar altında yaşamaya çalışan Hamad, evini, mobilyalarını ve hayatını kaybetti. "14. kez yerimden ediliyorum, gücüm kalmadı. Burada ölmek istiyorum" diyerek yaşadığı çaresizliği ifade etti. Kardeşi de, "Ne için? Neden? Hiçbir şey bilmiyoruz" diyerek dramı özetledi.
VİCDANLARA DOKUNAN BİR HAYATTA KALMA MÜCADELESİ
Saca ve kardeşi, yerlerinden edilmenin yarattığı belirsizlik ve acıyla karşı karşıya. Gazze'deki sivillerin her gün maruz kaldığı saldırılar, insani trajediyi gözler önüne seriyor. Hamad'ın hikayesi, dünyanın vicdanını sarsacak bir dram olarak dikkat çekiyor.