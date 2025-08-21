21 Ağustos 2025, Perşembe

Haberler Dünya Videoları İsrail evini bombaladı molozlar arasından çıktı
Giriş: 21.08.2025 21:18
Gazze’de Saca Hamad, İsrail’in evine düzenlediği saldırıda molozlar altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki insanların yardımıyla son anda hayata tutunan Hamad, yaşadıklarını hasta yatağında anlattı. Yüzündeki yaralar ve parçalanan eliyle hayatta kalma mücadelesi veren genç kadın, evinin tamamen yıkıldığını söyledi. Bombaların gölgesinde yaşamaya çalışırken, bir kez daha yerinden edilen Hamad ve kardeşi, gelecek belirsizliğiyle karşı karşıya. Yaşananlar, Gazze’deki sivillerin dramını ve masum insanların maruz kaldığı vahşeti gözler önüne seriyor.
