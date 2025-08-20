ABD’den 4 UCM yetkilisine yaptırım kararı!

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyelerine bir kez daha yaptırım uyguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) görev yapmakta olan 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısına yaptırım uygulandığını duyurdu.



Bakanlık, söz konusu UCM yetkililerin, uluslararası hukuk çerçevesinde "korunan kişiler" statüsündeki ABD ve İsrail vatandaşlarının, ilgili ülkelerin rızası olmadan UCM tarafından soruşturulmasına, tutuklanmasına, alıkonulmasına veya yargılanmasına yönelik herhangi bir çabaya doğrudan katıldıkları için yaptırım listesine dahil edildiğini ifade etti.

Bakanlık, yaptırım uygulanan UCM yetkililerin Yargıç Kimberly Prost, Yargıç Nicolas Yann Guillou, Savcı Yardımcısı Nazhat Shameem Khan ve Savcı Yardımcısı Mame Mandiaye Niang olduğunu belirtti.



Yargıç Prost'un, UCM'nin Afganistan'daki ABD personelini soruşturmasını onay verdiğini aktaran Bakanlık, Yargıç Guillou'nun ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için UCM tarafından tutuklama emri çıkarılmasına onay verdiğini ifade etti.

Bakanlık, Savcı Yardımcıları Khan ve Niang'ın UCM Savcılık Ofisi'nin başına geçmelerinden bu yana Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant'ı hedef alan UCM tutuklama emirlerini sürdürmekte dahil olmak üzere UCM'nin İsrail'e yönelik gayrimeşru eylemlerini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Öte yandan ABD, daha önce Netanyahu ve Gallant hakkında çıkartılan tutuklama emri nedeniyle UCM Başsavcısı Karim Khan ve 4 yargıcı yaptırım listesine eklemişti.