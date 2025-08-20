20 Ağustos 2025, Çarşamba
ABD'nin savaş gemisi USS New Orleans Japon kıyılarında alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.08.2025 16:54
Japonya'nın Okinawa eyaletindeki askeri limana demirleyen ABD'ye ait amfibi savaş gemisi USS New Orleans'ta yangın çıktı.

Japonya Sahil Güvenliğinin (Kaiho) açıklamasına göre, eyaletin Uruma bölgesindeki White Beach askeri limanına demirleyen ABD'ye ait savaş gemisi USS New Orleans'ta yangın çıktı.

Geminin pruvasından duman yükseldiği görülürken, gemi mürettebatı yangına müdahale etti.

Yangında henüz yaralanma bildirilmedi.

Yangının neden ve nasıl çıktığına dair bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 800 personeli bulunan 203 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip gemiye, aynı anda 2 nakliye uçağı iniş ve kalkış yapabiliyor.

