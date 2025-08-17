Zelenskiy-Trump görüşmesinde flaş gelişme! Avrupa’dan Washington çıkarması: O liderler de katılacak

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile Brüksel'de görüşeceğini ve beraber Gönüllüler Koalisyonunun video görüşmesine katılacaklarını duyurdu.



Zelenskiy'nin isteği üzerine yarın Beyaz Saray'da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya iştirak edeceğini belirten von der Leyen, görüşmeye hangi Avrupalı liderlerin katılacağına ise değinmedi.

KİMLER KATILACAK?

Ancak liderlerin hükümetlerinden açıklama geldi. Buna göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de katılacak.

Diğer taraftan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de görüşmeye katılacağı bildirildi.

MASADA NE VAR?

Trump ile Zelenskiy arasında yarın Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.