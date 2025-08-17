Melania Trump’tan Putin’e mektup!

Fox News'in Cumartesi günü bildirdiğine göre mektup, Alaska'da Cuma günü yapılan zirve öncesinde Başkan Donald Trump tarafından bizzat Putin'e teslim edildi. Putin, mektubu iki heyetin önünde hemen okudu.

Mektup "Sayın Başkan Putin" hitabıyla başlıyor. First Lady, "Çocuklar, ister küçük bir köyde ister kalabalık bir şehirde doğmuş olsun, hepsi sevgi, fırsat ve güvenlik üzerine aynı sessiz hayalleri paylaşır," ifadelerini kullandı.

Melania mektubunda, "Anne babalar olarak görevimiz, gelecek neslin umutlarını beslemektir. Liderler olarak sorumluluğumuz ise yalnızca bir avuç insanın huzurunun ötesine uzanır," diye yazdı.

Melania Trump, herkesin barış içinde yaşayabileceği onurlu bir dünya çağrısında bulunarak şunları ekledi:

"Her kuşağın çocukları, coğrafya, hükümet ve ideolojinin ötesinde safiyetle—masumiyetle—hayata başlar."

Bazı çocukların zorluklara rağmen "sessiz bir kahkaha… sessiz bir direniş" ile yaşadığını belirten Trump, "Sayın Putin, onların melodik kahkahalarını tek başınıza geri getirebilirsiniz," dedi.

"BİR KALEM DARBESİYLE..."

"Bu çocukların masumiyetini koruyarak yalnızca Rusya'ya değil, insanlığın tamamına hizmet etmiş olacaksınız."

"Böylesine cesur bir fikir tüm insan ayrılıklarını aşar ve siz, Sayın Putin, bu vizyonu bugün bir kalem darbesiyle hayata geçirebilecek kişisiniz," ifadeleriyle mektubunu noktaladı.

"Zamanı geldi."