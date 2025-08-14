İsrail'den skandal "E-1" kararı! Amaç Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayırmak | Türkiye'den kınama
İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in, 'Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak' için Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek 'E1' yerleşim planını onaylama yönündeki açıklamasına dünyadan tepkiler sürüyor. Buna bir tepki de Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'İsrail'in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır.' denildi.
İsrail, Batı Şeria'daki bölgeleri birbirinden ayırmayı ve Kudüs'ü dört bir yandan Filistin topraklarından koparmayı planladığı "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor.
TÜRKİYE'DEN SKANDALA KINAMA
Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planının onaylanması hakkında açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır." ifadeleri kullanıldı.
"1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur." denilen açıklamada, "Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz." vurgusu yapıldı.
AB'DEN DE TEPKİ: ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Doğu Kudüs'te "E1" adlı yasadışı yerleşim yerine yönelik planı onaylayacağını açıklamasına tepki göstererek, "İsrailli yetkililerin E1 yerleşim planı uluslararası hukukun da ihlali anlamına gelmektedir" dedi.
AB, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Doğu Kudüs'te "E1" adlı yasadışı yerleşim yerine yönelik planı onaylayacağını açıklamasına tepki gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in söz konusu yerleşim planının uluslararası hukuka uygun olmadığını belirterek, İsrailli yetkililere bu planı durdurma çağrısında bulundu. Kallas, "İsrailli yetkililerin E1 yerleşim planına devam etme kararı iki devletli çözümü daha da zayıflatırken, uluslararası hukukun da ihlali anlamına gelmektedir. AB, İsrail'e yerleşim inşaatlarını durdurması yönündeki çağrısını yineliyor" dedi.
İSRAİL'İN "E-1" PROJESİ
İsrail, Batı Şeria'daki bölgeleri birbirinden ayırmayı ve Kudüs'ü dört bir yandan Filistin topraklarından koparmayı planladığı "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor.
AMAÇ DOĞU KUDÜS İLE BATI ŞERİA ARASINDAKİ BAĞLANTININ KESİLMESİ
Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı. Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.
"E1" projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor. Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.
Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş ancak İsrail kararı reddetmişti.
