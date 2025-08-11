Gazze Şeridi’nin İsrail’i ifşa eden sesi: Enes eş-Şerif

A Haber Arşivi

CESUR SAHA HABERCİLİĞİYLE TANINDI



Mesleğe North Media Network'te gönüllü olarak başlayan Şerif, daha sonra Al Jazeera Gazze muhabiri oldu. Olayların tam merkezinden haber yapan cesur saha haberciliğiyle tanındı. 2024'te, Gazze'nin kuzeyinde ablukanın ve açlığın en ağır döneminde, iletişimin kesildiği günlerde bile haberlerini iletmek için ev ve hastane çatılarına tırmanarak internet sinyali aradı.

ULUSLARARASI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ



Şerif'in kamerası, açlıktan ağlayan çocukları, enkazda yiyecek arayan anneleri, soğuk ve hastalıkla boğuşan yüzlerce sivilin sığındığı okul çadırlarını dünyaya gösterirken, "En acı verici şey sadece bombalamalar değil, bir çocuğun bütün gün tek bir öğün bile yiyemeden ağladığını görmek." demişti.