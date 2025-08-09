Kurtuba Cami Katedrali’nde çıkan yangının ardından ziyaretler kısmi olarak yeniden başladı

FOTO: DHA

ŞAPELİN ÇATISINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

"Gerçek hasar çok küçük olup, toplam 13 bin metrekarelik alanın yaklaşık 25 ila 50 metrekaresini kaplamaktadır." diyen Nieva, tarihi ibadet yerindeki bir şapelin çatısının çöktüğünü, yanındaki şapelin de hasar aldığını ve buradaki 13. ve 19. yüzyıldan kalma bazı resim ve sanat eserlerinin de zarara uğradığını aktardı.

Nieva, Paris'te 15 Nisan 2019'da büyük bir yangında zarar gören ve 5 yıllık restorasyonun ardından tekrar açılan Notre Dame Katedrali'nde olduğu gibi Kurtuba Cami-Katedrali'nde de buharlaştırılmış su gibi yeni yangın söndürme önlemlerinin bu sonbahardan itibaren devreye alınacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Bellido da mevcut durumda Kurtuba Cami-Katedrali'nin "güvenli olduğunu ve yapının hasar görmediğini" vurguladı.

Yangının elektrik süpürgeleri ve temizlik makinelerinin bulunduğu depodan çıktığını, burada bir elektrik kısa devresinin alevlerin çıkmasına neden olduğu üzerinde durulduğunu ifade eden Bellido, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Kurtuba Cami-Katedrali'nde dün yerel saat ile 21.15 (TSİ 22.15) civarında başlayan yangın üç saat içinde tamamen söndürülmüş ve itfaiyeciler ile polis içeri girmişti.

Yetkililer, her yıl 2 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Kurtuba Cami-Katedrali'nde sadece hasar gören yerin kapalı tutulacağını, diğer alanların her zamanki gibi ziyarete açık tutulacağını bildirdi.

İlk 29 Mayıs 1910'da elektrik hatlarında, ardından 5 Temmuz 2001'de aşırı sıcaklardan arşiv bölümünde yangınlar çıkan tarihi ibadethanede, dünkü yangın üçüncü oldu.

KURTUBA CAMİ-KATEDRALİ

Endülüs dini mimarisinin en tanınmış ve en büyük binası olan Kurtuba Ulu Camisi'nin yapımına 786'da Birinci Abdurrahman zamanında başlanmıştı.

Zaman içerisinde çeşitli ekler ve değişikliklerle büyütülen ve içerisinde 100'den fazla mermer sütun bulunan cami, kentin 1236 yılında Kastilya Krallığı'nın eline geçmesinin ardından katedrale dönüştürülmüştü.

Yıllar içinde tahrip edilen ve içine kilise inşa edilen yapının minaresinin büyük bölümü yıkılarak kilisenin çan kulesi yapılmıştı.

UNESCO tarafından 1984 yılında Dünya Kültür Mirası listesine giren ve Kurtuba Cami-Katedrali olarak adlandırılan bu önemli eser, bir yandan anıt statüsüyle turistik alan olarak kullanılıyor.