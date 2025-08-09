İspanya’daki Kurtuba Cami-Katedrali’nde korkutan yangın! Alevler kontrol altında

İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan ve dünyada ender olan eserlerinden tarihi Kurtuba Cami-Katedrali'nde yangın çıktı. İspanyol basınına açıklama yapan Kurtuba Cami-Katedrali Katedral Bölümü Sözcüsü Juan Jose Jimenez, yangının Kurtuba Cami-Katedralinin doğusunda 16. ve 17. yüzyıllardan kalma şapellerle dolu olan bölümde, rutin olarak kullanılan temizlik makinesi ve sandalyelerin bulunduğu "Almanzor" adlı kısımda çıktığını söyledi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Jimenez, alevlerin çıkar çıkmaz tarihi Cami-Katedralin koruma planı kapsamında hemen üç itfaiye ekibinin müdahale ettiğini, kısa sürede bunun beşe çıkarıldığını aktardı.

Diğer yandan Kurtuba yerel yönetim yetkilileri, cami-katedralin içinde çıkan yangına, çevredekilerin uyarısı sonucu itfaiyenin müdahale ettiği belirtti.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği, söndürme çalışmalarına 5 itfaiye aracı ve 1 vincin katıldığı ifade edildi.

İspanya devlet televizyonu RTVE, yangının çıkış sebebiyle ilgili ilk hipotezin, temizlik makinelerinin şarjı ile bağlantılı, elektrikteki kısa devre olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

"BİR FELAKETTEN SÖZ EDEMEYİZ"

Diğer yandan Kurtuba Cami-Katedralini ziyaret eden Kurtuba Belediye Başkanı Jose Maria Bellido, "Bir felaketten söz edemeyiz. Zarar olacaktır ve Dünya Mirası bir yapı olması dolayısıyla bu korkunçtur. Ancak yapı sağlam." dedi.

Kurtuba Cami-Katedralinde inşasından bu yana üçüncü kez yangın çıktı.

Tarihi ibadet yerinde ilk 29 Mayıs 1910'da elektrik hatlarında, son olarak da 5 Temmuz 2001'de aşırı sıcaklardan arşiv bölümünde yangınlar çıkmıştı.