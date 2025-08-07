Kamboçya’dan Trump kararı: Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Manet, Trump'ın Tayland ile Kamboçya arasında geçtiğimiz ay başlayan ve aralıklarla şiddetlenen sınır çatışmalarının sona ermesini sağladığını belirterek, Trump'ı "olağanüstü bir devlet adamı" olarak nitelendirdi.

Norveç Nobel Komitesi'ne bir mektup gönderdiğini ifade eden Manet, mektupta Trump'ın Kamboçya ve Tayland arasındaki krize müdahalesinin dünyanın en istikrarsız bölgelerinden bazılarında gerilimi azaltma konusundaki olağanüstü başarılarının başka bir örneği olduğunu aktardı. Manet, mektubunda, "Potansiyel olarak yıkıcı bir çatışmayı önleyen bu zamanında müdahale, büyük bir can kaybının önlenmesinde hayati öneme sahipti ve barışın yeniden tesis edilmesine giden yolu açtı" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN VE İSRAİL, TRUMP'I ADAY GÖSTERDİ

Öte yandan Pakistan, geçtiğimiz haziran ayında Trump'ı Hindistan'la olan anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olduğu için Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini açıklamış, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise geçen ay Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söylemişti.

KAMBOÇYA-TAYLAND KRİZİ

Tayland ve Kamboçya, 817 kilometrelik kara sınırı boyunca belirlenmemiş noktaların yetkileri konusunda yıllardır egemenlik ihtilafı yaşarken, iki ülke arasında gerilim 16 Temmuz'da bir Tayland askerinin mayına basarak bacağını kaybetmesinin ardından tırmanmıştı. İki ülke arasında antik bir tapınağın bitişiğindeki tartışmalı bölgede 24 Temmuz tarihinde patlak veren çatışmalar, hızla diğer bölgelere sıçramıştı. Kamboçya roketatarlarla saldırı düzenlemiş, Tayland ordusu ise 2 F-16 savaş uçağı ile Kamboçya'nın sınır bölgelerinde bulunan askeri hedefleri bombalamıştı.

Tayland, söz konusu mayının Kamboçya askerlerince son dönemde döşendiğini belirtirken, Kamboçya yönetimi bu suçlamayı reddetmişti. Taraflar arasındaki çatışmalarda, karşılıklı topçu ateşleri ve hava saldırıları sonucu iki taraftan toplamda en az 43 kişi hayatını kaybetmiş, sınır bölgelerinde yaşayan 300 bin kişi tahliye edilmişti.

İki ülke, Trump'ın 26 Temmuz'da Tayland ve Kamboçya liderlerine yaptığı çağrının ardından 28 Temmuz'da Malezya'da ateşkes konusunda uzlaşmış ve bugün 13 maddelik bir ateşkes anlaşması imzalamıştı.