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Çin ve Fransa arasında kritik telefon! Macron ve Cinping görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 22.05.2025 17:14 Güncelleme: 22.05.2025 17:19
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Çin ve Fransa arasında kritik telefon! Macron ve Cinping görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi görüşmede, Çin ile Fransa'nın uluslararası düzeni koruyan, güvenilir, küresel büyümeyi teşvik eden ve çok taraflı iş birliğini yönlendiren ilerici aktörler olması gerektiğini vurguladı.

Şi, ayrıca iki ülkenin Birleşmiş Milletler'in otorite ve statüsünü koruması, uluslararası ticaret kurallarını ve dünya ekonomik düzenini savunmasıyla gerçek çok taraflılığı uygulaması gerektiğini belirtti.

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Çin ve Fransa arasında kritik telefon! Macron ve Cinping görüştü Çin ve Fransa arasında kritik telefon! Macron ve Cinping görüştü Çin ve Fransa arasında kritik telefon! Macron ve Cinping görüştü
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