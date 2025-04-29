Avrupa’da hayat normale dönecek mi? Önce elektrik ardından su! | İspanya’da OHAL ilan edildi

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5 SANİYEDE ÜLKENİN YÜZDE 60'I KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sebebi henüz belirlenemeyen elektrik kesintisi sırasında ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ının 5 saniyede yok olduğunu açıkladı. Krizin ardından 8 bölge, merkezi hükümetin yönetimi devralmasını talep etti.

İspanya dün öğlen saatlerinde benzeri görülmemiş bir elektrik kesintisiyle sarsıldı. Başbakan Pedro Sanchez, yaşanan krizle ilgili yaptığı ikinci açıklamada, ülkenin elektrik üretiminin yüzde 60'ının sadece 5 saniye içinde kaybolduğunu belirtti. Elektrik akımının bölgesel olarak yeniden sağlandığı ülkede, 8 özerk bölge merkezi hükümetten yönetimi devralmasını talep etti. Kesintinin nedeni ise hâlâ bilinmiyor.

5 SANİYEDE 15 GİGAVATLIK KAYIP

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Başbakanlık konutunda düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Elektrik şirketi bize dün 12.33'te sistemden 5 saniye içinde 15 gigavatlık üretimin aniden kaybolduğunu bildirdi. Bu, ülkenin ihtiyacının yüzde 60'ına denk geliyordu ve daha önce hiç yaşanmamış bir şey" dedi. Sanchez, elektrik sisteminin teknik olarak sıfıra düşmesinin ülke tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı.