Zelenskiy’den ateşkes çağrısı! Her türlü formatta masaya oturmaya hazırız

Ukrayna meselesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, arabuluculuk çerçevesinde her iki liderle de görüşmüştü. Ateşkesin sağlanmasını bölgenin geleceği açısından önemli gördüklerini belirten Zelenskiy, her türlü formatta masaya oturmaya hazır olduklarını bildirdi.

"HER TÜRLÜ FORMATTA ANLAŞMAYA HAZIRIZ"



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya ile ateşkesin sağlanmasının ardından türlü formatta masaya oturmaya hazır olduklarını açıklayarak, "Ateşkesin ardından çıkmaz sokak olmaması için her türlü formatta masaya oturmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi. Toprak, güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın NATO üyeliği gibi çok sayıda karmaşık konuya dikkat çeken Zelenskiy, "Her şey üzerinde hızlı bir şekilde anlaşmak mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

KOŞULSUZ ATEŞKES!



Zelenskiy; Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya-Ukrayna arasında 'koşulsuz ateşkes' konusunu ele alacağını açıklamıştı.