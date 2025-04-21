Putin'den flaş ateşkes açıklaması! "Olumlu yaklaşıyoruz"
Ukrayna ve Rusya arasında tansiyon yükselmeye devam ederken ateşkes tartışmalarına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna ile varılan Paskalya Bayramı ateşkesinin sona erdiğini vurgulayan Putin 'Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz, bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkese her zaman olumlu yaklaştıklarını belirterek "Bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk" dedi.A
ATEŞKESE YEŞİL IŞIK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ve Ukrayna arasında Paskalya Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkes sona erdi. Putin, Rusya'nın her türlü barış girişimine açık olduğunu belirterek, Ukrayna'dan da benzer bir tutum beklediğini söyledi.
"UKRAYNA'DAN BENZER TUTUM BEKLİYORUZ"
Putin, "Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz, bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk. Her zaman her türlü barış girişimine olumlu yaklaştığımızı söyledik. Kiev rejiminin temsilcilerinin de aynı şekilde düşüneceğini umuyoruz" dedi.