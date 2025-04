Putin'den flaş ateşkes açıklaması! "Olumlu yaklaşıyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkese her zaman olumlu yaklaştıklarını belirterek "Bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk" dedi.A

ATEŞKESE YEŞİL IŞIK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ve Ukrayna arasında Paskalya Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkes sona erdi. Putin, Rusya'nın her türlü barış girişimine açık olduğunu belirterek, Ukrayna'dan da benzer bir tutum beklediğini söyledi.

"UKRAYNA'DAN BENZER TUTUM BEKLİYORUZ"

Putin, "Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz, bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk. Her zaman her türlü barış girişimine olumlu yaklaştığımızı söyledik. Kiev rejiminin temsilcilerinin de aynı şekilde düşüneceğini umuyoruz" dedi.