Trump'tan İran'a askeri müdahale tehdidi! Uzmanlar A Haber'de çarpıcı yorum: Olası bir savaş İsrail'in ihtiyacı
ABD Başkanı Trump, 12 Nisan'da İran'la gerçekleşecek nükleer konulu toplantı öncesi savaş tehdidinde bulundu. Trump Oval Ofis'te yapılan basın toplantısında İran'a hedef alarak 'İran anlaşmayı reddederse askeri hamleye yaparız ve İsrail'de bu sürece dahil olur' ifadelerini kullandı. A Haber ekranlarında Trump'ın İran'a yönelik olası bir savaş başlatması durumunda beklenen riskler Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında uzman isimler tarafından ele alındı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Giray Saynur Derman bölgede olası bir savaş durumunda Yemen'in ön plana çıktığı ve Kıbrıs başta olmak üzere Doğu Akdeniz'de riskin arttığına dikkat çekti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Canan Tercan ise Gazze'nin düşmemesindeki en büyük unsurun İran olduğunu ve bu sebeple ABD ve İsrail tarafından risk oluşturduğunu belirtti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Murat Genç ise ABD'nin İran'ın nükleer ve ticari gücüne ihtiyaç duymadığını belirtirken burada İsrail için yaşamsal bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump 12 Nisan'da İran ile yapılacak nükleer görüşmeleri öncesinde savaş tehdidinde bulundu. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'da insanların çok akıllı ve zeki olduklarını ve mevcut durumun gayet farkında olduklarını dile getirerek, İran'la anlaşma konusunda "fazla bir şey istemediğine" değindi.
İSRAİL İLE BİRLİKTE SALDIRI TEHDİDİ
İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden Trump, Tahran'la anlama yapamamaları durumunda ne olacağı sorusuna, "Eğer askeri müdahale gerekiyorsa, askeri müdahalede bulunacağız. İsrail'in de buna dahil olacağı aşikar. Ancak bunun lideri biz oluruz, kimse bize liderlik edemez. Biz istediğimizi yaparız." diye yanıt verdi.
Trump ayrıca, Rusya ile Ukrayna'nın mutlaka bir anlaşmaya varacaklarını umduğunu ve bunun için çok çalıştıklarını sözlerine ekledi.
TRUMP'IN İRAN'I TEHDİDİNDEKİ NEDEN İSRAİL Mİ?
A Haber ekranlarında Trump'ın İran'a yönelik olası bir savaş başlatması durumunda beklenen riskler Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında uzman isimler tarafından ele alındı.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman: İran ABD için hasım olan ülkeler arasındaydı. İran Reisi'nin ölümünden sonra, Hizbullah, Hamas ve Husiler açısından ve birçok konularda ABD tarafından defalarca kez suçlandı. Suriye'deki yeni devlet inşaası sürecinde SDG'nin yer alması, İran'daki kuvvetlerin geri çekilmesi, Lazkiye'de bulunan Rus üssünün geri planda kalması bölgedeki boşluğun tamamen ABD'nin yerleşmesine neden oldu. Hatta Türkiye de burada büyük bir tehlike olarak görülmekte.
"KIBRIS BÖLGESEL ÇATIŞMA RİSKİ ALTINDA"
İran bu noktada İsrail'e saldırı yapar mı? Bu yüzden Yemen meselesi ön plana geçti. Özellikle bu hususta Kıbrıs'ı da eklemek gerekir. Kıbrıs'ta çok önemli bir bölge özellikle ABD'nin GKRY'ne karşı ambargo kararının kaldırılması ve Türkiye'nin onayı alınmadan yapılması tehdit oluşturuyor. Bölgedeki hareketlilik ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları, Fırat ve Nil Nehri'ni kapsayan bölüm ve kutsal toprakların olduğu bölgede su durumu önümüzdeki dönemde ciddi kriz oluşturacak. Ürdün, Lübnan, Golan Tepeleri, Mısır'ın bir bölümü, Türkiye'de de Dicle ve Fırat'ın geçtiği noktalarda İsrail için önem taşıyan ve Suriye'de tam kontrolün sağlanması gereken yerler.
"GAZZE'NİN DÜŞMEMESİNDEKİ EN BÜYÜK ETKEN İRAN"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan: Husilerin Amerikan gemilerine yaptığı saldırılar İran'daki savaşın gündeme gelmesini artırıyor. İran neden çok büyük bir tehdit? Arap Baharı ile Suriye, Irak, İran, Mısır, Lübnan ve çevresindeki ülkeler yıllar içerisinde Arap Baharı ile gücünü yitirmeye ve iç savaşla mücadele etmeye başladı. Suriye'ye baktığımızda 13 yıl içerisinde parçalandı ve Golan Tepeleri'nden itibaren Suriye'ye giren bir İsrail var. Bu noktada İran bölgede risk durumunda görülüyor. İran Gazze'ye uzun süredir destek vermesiyle güçlü konumda yer alıyor. İsrail'in Gazze'yi alamamasının arka planında Hamas, Hizbullah ve sahada Husiler var kısaca İran var.
"OLASI BİR SAVAŞ TAMAMEN İSRAİL'İN İHTİYACI ÜZERİNE"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Murat Genç: İran İsrail ilişkilerine baktığımızda karanlık birçok noktalar var. ABD'nin İran arasında ticari, nükleer ve petrolüne ihtiyacı yok. Bu bölgede olası bir savaş İsrail'in ihtiyacı. İran'ın kısa vadede elde edeceği nükleer gücü ABD'den çok İsrail için yaşamsal bir tehdit. İran'ın potansiyeli bile ABD ve İsrail'i rahatsız ediyor.
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