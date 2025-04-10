Trump’tan İran’a askeri müdahale tehdidi! Uzmanlar A Haber’de çarpıcı yorum: Olası bir savaş İsrail’in ihtiyacı

ABD Başkanı Donald Trump 12 Nisan'da İran ile yapılacak nükleer görüşmeleri öncesinde savaş tehdidinde bulundu. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'da insanların çok akıllı ve zeki olduklarını ve mevcut durumun gayet farkında olduklarını dile getirerek, İran'la anlaşma konusunda "fazla bir şey istemediğine" değindi.

İSRAİL İLE BİRLİKTE SALDIRI TEHDİDİ

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden Trump, Tahran'la anlama yapamamaları durumunda ne olacağı sorusuna, "Eğer askeri müdahale gerekiyorsa, askeri müdahalede bulunacağız. İsrail'in de buna dahil olacağı aşikar. Ancak bunun lideri biz oluruz, kimse bize liderlik edemez. Biz istediğimizi yaparız." diye yanıt verdi.

Trump ayrıca, Rusya ile Ukrayna'nın mutlaka bir anlaşmaya varacaklarını umduğunu ve bunun için çok çalıştıklarını sözlerine ekledi.

TRUMP'IN İRAN'I TEHDİDİNDEKİ NEDEN İSRAİL Mİ?

A Haber ekranlarında Trump'ın İran'a yönelik olası bir savaş başlatması durumunda beklenen riskler Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında uzman isimler tarafından ele alındı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman: İran ABD için hasım olan ülkeler arasındaydı. İran Reisi'nin ölümünden sonra, Hizbullah, Hamas ve Husiler açısından ve birçok konularda ABD tarafından defalarca kez suçlandı. Suriye'deki yeni devlet inşaası sürecinde SDG'nin yer alması, İran'daki kuvvetlerin geri çekilmesi, Lazkiye'de bulunan Rus üssünün geri planda kalması bölgedeki boşluğun tamamen ABD'nin yerleşmesine neden oldu. Hatta Türkiye de burada büyük bir tehlike olarak görülmekte.

"KIBRIS BÖLGESEL ÇATIŞMA RİSKİ ALTINDA"

İran bu noktada İsrail'e saldırı yapar mı? Bu yüzden Yemen meselesi ön plana geçti. Özellikle bu hususta Kıbrıs'ı da eklemek gerekir. Kıbrıs'ta çok önemli bir bölge özellikle ABD'nin GKRY'ne karşı ambargo kararının kaldırılması ve Türkiye'nin onayı alınmadan yapılması tehdit oluşturuyor. Bölgedeki hareketlilik ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları, Fırat ve Nil Nehri'ni kapsayan bölüm ve kutsal toprakların olduğu bölgede su durumu önümüzdeki dönemde ciddi kriz oluşturacak. Ürdün, Lübnan, Golan Tepeleri, Mısır'ın bir bölümü, Türkiye'de de Dicle ve Fırat'ın geçtiği noktalarda İsrail için önem taşıyan ve Suriye'de tam kontrolün sağlanması gereken yerler.