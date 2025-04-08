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Trump'tan flaş Çin açıklaması: Çin bizi arayacak bekliyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 16:38 Güncelleme: 08.04.2025 17:18
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Trump’tan flaş Çin açıklaması: Çin bizi arayacak bekliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ek gümrük tarifeleri için anlaşmak istediğini açıkladı. 'Çin bizi arayacak, bekliyoruz.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, Çin ile yapılan ticaret görüşmeleri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump, Çin'in ABD ile büyük bir anlaşma yapmak istediğini ancak bu süreci nasıl başlatacaklarını bilmediklerini belirtti. Trump, "Çin de bir anlaşma yapmak istiyor, ama nasıl başlayacaklarını bilmiyorlar." diyerek, Pekin'in bu konuda bir adım atmak için doğru stratejiyi bulamadığını vurguladı.

TRUMP: ÇİN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

"ÇİN'İN ANLAŞMA YAPMA İSTEĞİ ÇOK BÜYÜK"

Trump, Çin'in Amerika ile işbirliği yapmak için istekli olduğunu ancak bu isteğin eyleme geçmemesinin sebebinin, Pekin yönetiminin hangi adımları atacağına karar verememesi olduğunu söyledi. Başkan, Çin'in bu konuda nasıl bir yol izleyeceğini belirlemede zorlandığını ifade etti.

ÇİN, AMERİKA'YA YAPILAN ANLAŞMALARI KÜÇÜMSEYEMEZ

Trump ayrıca, ABD'nin Çin ile her alanda rekabet içinde olduğunu belirterek, Çin'in Amerika'nın gücünü küçümsememesi gerektiğini ve ülke olarak güçlü pozisyonlarını kullanarak daha iyi anlaşmalar yapabileceğini söyledi.

"ÇİN'İN ÇAĞRISINI BEKLİYORUZ, AMA GECİKİYORLAR"

Trump, Çin'in anlaşma süreciyle ilgili olarak, Pekin yönetiminin ABD'ye bir çağrı yapmayı henüz başaramadığını ve bu nedenle müzakerelerin başlamadığını belirtti. Ancak, Trump'a göre, bu sadece bir zaman meselesi; "Onların çağrısını bekliyoruz, olacak!" ifadeleriyle müzakerelerin bir noktada başlayacağına dair inancını vurguladı.

Truth Social ekran görüntüsüTruth Social ekran görüntüsü

TRUMP'IN STRATEJİSİ: "BİR NOKTADA ANLAŞMA"

Başkan, Çin ile yapılacak anlaşmaların ABD için büyük bir fırsat olacağını ve bu sürecin sonunda Amerika'nın güçlü bir pozisyon elde edeceğini belirtti.

Trump'ın bu açıklamaları, özellikle Çin ile ticaret ve ekonomi konusunda yeniden stratejik bir hareket alanı yaratma amacında olan bir yaklaşımı işaret ediyor.

DÜNYA ÜLKELERİ ABD İLE ANLAŞMA İÇİN SIRAYA GİRDİ

Trump, sadece Çin ile değil, dünya çapında birçok ülkenin de ABD ile anlaşma yapmak için sıraya girdiğini belirtti. Güney Kore ile yapılacak ticaret ve askeri anlaşmaların yanı sıra, diğer ülkelerle de ticaretin artacağına dikkat çekti. "Birçok ülke, ABD ile anlaşma yapmak istiyor ve biz de bu fırsatları değerlendiriyoruz." diyen Trump, ABD'nin küresel ticaretin kalbinde olmaya devam edeceğini vurguladı.

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Trump’tan flaş Çin açıklaması: Çin bizi arayacak bekliyoruz Trump’tan flaş Çin açıklaması: Çin bizi arayacak bekliyoruz Trump’tan flaş Çin açıklaması: Çin bizi arayacak bekliyoruz
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