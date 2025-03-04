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Oval Ofis krizi büyüyor! ABD Ukrayna'ya yaptığı tüm silah yardımlarını durdurdu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 07:03
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Oval Ofis krizi büyüyor! ABD Ukrayna’ya yaptığı tüm silah yardımlarını durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasındaki gerilim sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Oval Ofis'te Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

ABD medyasına açıklama yapan ve adları açıklanmayan Beyaz Saray yetkilileri, daha önce Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımları durduracağı yönündeki haberleri teyit etti.

ZELENSKİY'E BEYAZ SARAY'DA TRUMP AZARI!

Söz konusu yetkililer, Trump'ın Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın Beyaz Saray'da yarattığı havanın ardından bu ülkeye yapılan tüm askeri yardımların bir süre askıya alınmasına karar verildiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir ZelenskiyABD Başkanı Donald Trump - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

CNN'e açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan barışa odaklandığını açıkça ifade etmişti. Ortaklarımızın da bu hedefe bağlı olduklarını görmek istiyoruz. Çözüme katkı sağladığından emin olmak için yardımlarımızı durduruyoruz." ifadesini kullandı.

Bir diğer yetkili ise askıya alma kararının, henüz Ukrayna'ya ulaşmamış tüm askeri teçhizat için geçerli olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD Başkanı Donald Trump - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Bazı yetkililer de Trump'ın cuma günü yaşanan tartışmanın ardından Zelenskiy'den kamuoyu önünde özür beklediğini ancak Ukrayna Devlet Başkanı'ndan böyle bir adımın gelmemesinin de kararda etkili olduğunu dile getirdi.

Aynı isimler, söz konusu kararın pazartesi günü akşam saatlerinde alındığını ve Ukrayna üzerindeki baskı stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD Başkanı Donald Trump - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CNN'e verdiği bir mülakatta, Zelenskiy'nin cuma günü yaşanan tartışmadan dolayı özür dilemesi gerektiğini açıkça dile getiren isimlerden biri olmuştu.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Bunun üzerine Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

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