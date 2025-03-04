Oval Ofis krizi büyüyor! ABD Ukrayna’ya yaptığı tüm silah yardımlarını durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

CNN'e açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan barışa odaklandığını açıkça ifade etmişti. Ortaklarımızın da bu hedefe bağlı olduklarını görmek istiyoruz. Çözüme katkı sağladığından emin olmak için yardımlarımızı durduruyoruz." ifadesini kullandı.

Bir diğer yetkili ise askıya alma kararının, henüz Ukrayna'ya ulaşmamış tüm askeri teçhizat için geçerli olacağını söyledi.